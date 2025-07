Verbraucherstimmung in Eurozone im Juli leicht verbessert

Die Inflation in der Eurozone war zuletzt leicht gestiegen und liegt nun genau auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Juni betrug die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft 2,0 Prozent, nach 1,9 Prozent im Mai. In Österreich erhöhte sich die Inflation allerdings auf 3,3 Prozent.

Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von 2,0 Prozent als optimal für die Konjunktur an. Nach einer raschen Abfolge von Zinssenkungen dürfte der EZB-Rat um Zentralbankchefin Christine Lagarde am Donnerstag pausieren. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Währungshüter den Einlagesatz zum Steuern der Geldpolitik nach acht Lockerungen binnen eines Jahres nunmehr bei 2,0 Prozent belassen werden.