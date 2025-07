UK: Kartellbehörde nimmt Apple und Google an die kurze Leine

© APA/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND/LOIC VENANCE home Aktuell Nachrichtenfeed

Apple und Google droht in Großbritannien eine strengere Regulierung. Die Kartellbehörde CMA kündigte am Mittwoch an, die beiden US-Technologiekonzerne als strategisch wichtig für den britischen Markt einzustufen. Damit kann sie dem iPhone-Anbieter und der Alphabet-Tochter mehr Vorgaben machen. Die endgültige Entscheidung über die Klassifizierung solle bis zum 22. Oktober fallen.

von APA