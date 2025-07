Maschinenbauer Dürr will 500 Jobs in Verwaltung abbauen

© APA/APA/dpa/Marijan Murat home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will rund 500 Stellen in der Verwaltung streichen. Das teilte das Unternehmen in Bietigheim-Bissingen (Bundesland Baden-Württemberg) mit. Dürr will so jährlich 50 Millionen Euro sparen, erstmals wirksam soll der Effekt 2027 werden. Das Unternehmen hatte zuvor bereits angekündigt, die Verwaltung schlanker aufstellen zu wollen.

von APA