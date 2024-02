Start-up Investor Markus Wagner: "Jetzt sucht jeder panisch Geld"

Markus Wagner :

Natürlich mussten alle Extrameilen gehen. Die i5invest steht aber gestärkt da. Hauptgrund ist sicher, dass wir aus der Pandemiezeit viel Schwung mitnehmen konnten und unser starkes Standbein in den USA viel dazu beigetragen hat. War unser Fokus ursprünglich, die besten europäischen Unternehmen in die USA zu bringen, hat sich das lokale Geschäft dort stark entwickelt. Wir sind auch geblieben, als viele in der Pandemie ihre Zelte abgebrochen haben. In den USA haben wir mittlerweile sogar eine Investmentbanking-Lizenz, und das Team in San Francisco betreut primär amerikanische Unternehmen. Bei dreien unserer Portfoliofirmen schließen wir gerade Runden mit amerikanischen Leadinvestoren ab. Das ist beachtlich. Europäische VCs sind gerade zurückhaltend, und wirklich interessante Assets sind für die Amerikaner spannend. Da sehe ich einen Trend in 2024, dass sich spannende Entwicklungen stärker zwischen Europa und den USA abspielen.