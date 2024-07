EY Start-up Barometer: Start-up Investments stark rückläufig

Tech-und Softwarecompanies sind für Investoren weiterhin die attraktivsten, und hier Start-ups mit Lösungen in den Bereichen SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security und Data Analytics.

Für Smarte Companies und Lösungen in den Sektoren Health und Energie sowie im Über-Thema Nachhaltigkeit ist es ebenfalls etwas einfacher, Finanzierungen zuwege zu bringen. In den Bereichen E-commerce, FinTech und InsurTech sowie Mobility sind Investoren dagegen deutlich zurückhaltender als früher.



„Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die bestimmenden Themen der nächsten Jahre für alle Unternehmen. Start-ups können hier als Innovationstreiber eine essenzielle Funktion einnehmen", betont EY-Mann Haas. In Österreich will nach eigenen Angaben knapp ein Drittel der Start-ups Lösungen für die ökologische Transformation, den Kampf gegen den Klimawandel, für die Dekarbonisierung oder Kreislaufwirtschaft bieten. Haas: "Ich bin überzeugt, dass sich dieser Trend weiter verstärken wird und Investorengruppen in den nächsten Jahren deutlich öfter und mehr investieren.“