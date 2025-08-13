Signa: Weitere 191 Mio. Euro Forderungen gegen Benko

Unterdessen dauerten an einer anderen Front die Versuche von Masseverwalter Grabenweger an, zwei Benko zuzurechnende Privatstiftungen samt darin gelagertem Vermögen zu knacken, bei denen Benkos Mutter Ingeborg als Erststifterin fungiert. Zuletzt war Grabenweger vor dem Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) mit einer Berufung im Benko-Insolvenzverfahren gegen eine Entscheidung des Landesgerichts gescheitert, laut der die Stifterrechte über zwei Privatstiftungen weiter in den Händen von Ingeborg Benko liegen. Dagegen habe er inzwischen eine sogenannte ordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) im Falle der "Laura Privatstiftung" mit Sitz in Innsbruck eingelegt, erklärte Grabenweger nach der Insolvenzverhandlung am Landesgericht auf APA-Nachfrage. Näheres wollte er nicht sagen.

Das OLG hatte eine solche Revision aufgrund des Fehlens von höchstgerichtlichen Entscheidungen in erheblichen Fragen zugelassen. Konkret ging es dabei etwa darum, ob eine Stiftungserklärung bzw. deren Änderung ein Scheingeschäft darstellen kann. „In der Sache“, also inhaltlich, sei hingegen bereits vom Oberlandesgericht entschieden worden, wie der Anwalt von Benkos Mutter gegenüber der APA betont hatte. Dieser ging davon aus, dass der Masseverwalter keine Chance mehr haben werde. Im Falle der „Ingbe-Stiftung“ mit Sitz im liechtensteinischen Vaduz wurde indes keine ordentliche Revision zugelassen.

(trend/APA)