Schon oft versuchten Stifter, ihre Anliegen den jeweiligen Regierungen näherzubringen. Sowohl Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling als auch sein Nachfolger Hartwig Löger waren Adressaten intensiver Lobbyingaktivitäten von Cattina Leitner & Co. für eine stifterfreundliche Gesetzesreform. Doch die Bemühungen scheiterten jedes Mal. Auch in diesem Regierungsprogramm ist wieder nebulos von einer Stiftungsrechtsreform „im Hinblick auf die Sicherung einer funktionierenden Governance“ zu lesen.

Die Verbandspräsidentin zeigt sich „gesprächsbereit“. „Allen, die Regierungsverantwortung übernehmen, muss klar sein, welchen Wert Stiftungen für Österreich haben“, hofft sie.

Doch die Chance auf eine Reform in ihrem Sinne stand wahrscheinlich noch nie so schlecht wie jetzt. Was nicht nur daran liegt, dass mit Markus Marterbauer und Anna Sporrer zwei rote Minister für die Thematik zuständig sind. Hauptgrund dafür sind die bekannt gewordenen Vorgänge rund um die von René Benko errichteten Stiftungen, in die – so die Vermutung der Ermittler – widerrechtlich auch Investorengelder geflossen und Vermögenswerte verschoben worden sein sollen. „Der Fall Benko zeigt, was alles in österreichischen Stiftungen möglich ist“, meint der Innsbrucker Ökonom Andreas Exenberger. So ist es seiner Meinung nach „absurd“, dass Benkos Villa in Igls in einer GmbH steckt, die wiederum unter einer Stiftung hängt. Ein Versteckspiel der Sonderklasse. „Warum muss das so sein?“, fragt sich Exenberger, der mehr Transparenz fordert und kritisiert, dass Privatstiftungen in Österreich im Unterschied zu anderen Ländern vorwiegend eigennützige Zwecke erfüllen. Steuerliche Vorteile sollte es seiner Meinung nur für gemeinnützige Stiftungen geben.

Das Benko-Problem ist in den Augen von Leitner aber kein Stiftungsproblem: „Diese im Raum stehenden Vorwürfe sind nicht stiftungsspezifisch. Wenn das Recht mit Füßen getreten wird, dann ist nichts davor gefeit, missbraucht zu werden“, meint sie. Bernhard Vanas glaubt, dass die Missstände eher in den Gesellschaften darunter zu finden sind.

Dennoch hofft er, „dass die Stiftungen des Herrn Benko, soweit sie missbräuchlich verwendet wurden, mit den bestehenden rechtlichen Mitteln geknackt werden können. Sonst ist mit einer Flut von neuen Gesetzen zu rechnen, die der österreichischen Privatstiftung endgültig den Garaus machen.“