Klage gegen Benko schon im April?

Das Material belegt aus Sicht der Behörden deren Standpunkt, dass René Benko in allen wichtigen Fragen die Entscheidungsgewalt hatte. Jedenfalls zeigt sich, dass der Unternehmer auch nach Einsetzen der Signa-Konkurs-Kaskade keinesfalls möglichst unauffällig oder zurückhaltend agierte. Er war im Gegenteil sehr aktiv und legte teilweise ein hohes Maß an Mikromanagement an den Tag, das der Darstellung widerspricht, er habe mangels Organfunktion weder Entscheidungsgewalt in den Unternehmen gehabt noch Einfluss auf die von ihm bzw. seiner Familie gegründeten Stiftungen.

Aufgezeichneten Telefonate und Nachrichten zeigen, dass sich Benko noch bis weit ins letzte Jahr intensiv mit unterschiedlichsten Angelegenheiten im Signa-Dunstkreis befasste, teils bis in kleine Details. Er erteilte Anweisungen, führte Verhandlungen und konferierte ausgiebig mit Stiftungsmanagern wie dem Südtiroler Heinz Peter Hager, bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender der Laura Privatstiftung war.

Bemerkenswert ist zum Beispiel, dass sich Benko mit Transaktionen von Immobilien der Ingbe-Stiftung in Liechtenstein beschäftigte, wo seine Mutter Ingeborg Benko als Stifterin auftritt und er selbst offiziell nicht einmal ein Begünstigter ist. Auskunft über die Entscheidungsbefugnis, die René Benko Stiftungsverantwortlichen zuschreibt, gibt auch ein eine telefonische Anweisung an einen seiner Vertrauten, die sich im Akt findet: „Übrigens, lad in Zukunft auch den Christof Jauschnegg zu unserer Diensttagsitzung ein, weil er ist ja formal so quasi Stiftungsvorstand und hat … ausg´macht, dass er sich um gewisse Beteiligungen, i sog amal federführend, kümmern wird.“ Jauschnegg fungierte als Benkos Chefpilot und wurde im Juni 2024 in den Vorstand der Innsbrucker Laura Privatstiftung gehievt.