Wie Frauen mehr Kontrolle übernehmen

Die neuen Regeln sorgen auch unter den heimischen Juristinnen für Gesprächsstoff. Francine Brogyányi, Partnerin und Head of Health & Life Science Group und Mitglied des Management Committees bei Dorda, sieht darin eine Verbesserung der Gleichberechtigung von Frauen: „Es ist ein Erfolg, weil Quoten nachweislich wirken. Ohne verbindliche Vorgaben wäre der Frauenanteil in Aufsichtsräten nicht dort, wo er heute ist. Gleichzeitig ist die Quote kein Selbstzweck, sondern ein Instrument.“ Entscheidend wird jedenfalls sein, ob Frauen dadurch auch an realem Einfluss gewinnen und der Schritt in die Vorstandsebene gelingt. Viele Rechtsanwältinnen sehen die neue Regelung jedoch nur als Etappensieg. Das Ziel für sie ist weiterhin, die Parität in Aufsichtsräten und Vorständen zu erreichen.

Von Dorda sitzt jedenfalls die auf öffentliches Wirtschaftsrecht spezialisierte Partnerin Tatjana Katalan im Aufsichtsrat der BIK Breitbandinitiative Kärnten GmbH. Brogyányi selbst war lange im Aufsichtsrat der Casinos Aus­tria AG und sitzt derzeit im Beirat von Fund F, einer Start-­up-Investment-Plattform, die bewusst auf divers ausgerichtete Teams achtet, und im Beirat von Cape10, dem von Siegfried Meryn ini­tiierten modernen Sozial- und Gesundheitszentrum im zehnten Wiener ­Gemeindebezirk, das auch nicht ver­sicherten Menschen eine Gesundheitsversorgung möglich macht.

Doch Brogyányi wäre durchaus bereit, noch weitere Aufsichtsratsmandate zu übernehmen, „weil mir das unheimlich Spaß macht. Ich bin überzeugt, dass die Kombination aus operativer Führungserfahrung im Management einer Großkanzlei und meiner Expertise als Rechtsanwältin in einem Aufsichtsrat einen ­besonderen Mehrwert bietet.“

Auch Ute Toifl, Partnerin bei Ecolaw, sieht die 40-Prozent-Quote nur als Schritt in die richtige Richtung. „Wer echte Gleichstellung will, denkt an 50 Prozent“, fordert sie für die Zukunft. Sie ist Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sozialorganisation Neunerhaus und hat den Frauenanteil in dem Gremium mit drei weiteren weiblichen Mitgliedern auf 38,5 Prozent erhöht. Toifl ist durch ihr persönliches Netzwerk in den Aufsichtsrat der Sozialorganisation gekommen. Der damalige Geschäftsführer des Neunerhauses fragte sie vor rund 20 Jahren, ob sie den Verein rechtlich unterstützen wollte. Toifl hat die Organisation viele Jahre als Pro-Bono-Fall, also unentgeltlich, betreut. Kurz darauf wurde sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, im Aufsichtsrat tätig zu sein.

Das neue Gesetz trat zwar mit 30. Juni in Kraft, die Quote muss aber erst für Wahlen und Entsendungen nach dem 31. Dezember 2026 angewendet werden. Damit wird die Wirkung auf das Jahr 2027 verschoben. Zudem gilt die Frauenquote nur für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen. Bei Vorständen wurde die angedachte Geschlechterquote in letzter Minute nicht umgesetzt.

Ecolaw-Partnerin Toifl: „Das ist ­schade und schwer nachvollziehbar. Die Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass Quoten durchaus Bewegung hin zu mehr Diversität bringen. Und das ist ­begrüßenswert. Schließlich zeigen zahlreiche Studien, dass sich ein höherer Frauenanteil in Aufsichtsräten positiv auf Unternehmenserfolg auswirkt.“