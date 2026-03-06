Gipfeltreffen der Businessfrauen

Was es bedeutet, die erste Frau in der obersten Führungsetage in der 88-jährigen Geschichte der Voestalpine zu sein, besprach Carola Richter im Gespräch mit trend-Chefredakteur Bernhard Ecker. Seit April 2024 zuständig für die unter Druck stehende Division Metal Forming ist ihr Job ein „beinhart operativer“ – und dazu gehört auch, Werke zu schließen oder zu verkleinern. „Wenn die Menschen verstehen, warum es zu tun ist, ziehen sie mit, auch in schwierigen Lagen,“ sagt Richter.

Der Weg zu mehr Frauen in der Schwerindustrie sei kein leichter, erfolgreich begonnen wurde er bei Voestalpine aber mit ganz profanen Dingen, wie etwa der „Einrichtung von Waschräumen für Frauen in der Produktion oder dem gezielten Ansprechen weiblicher Kandidatinnen in Stellenanzeigen“, erzählte Richter, promovierte Physikerin, die mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung mitbringt und viele Jahre in Asien verbracht hat.

Eine Erfahrung, die sie mit Elisabeth Staudinger, Mitglied des Vorstands von Siemens Healthineers teilt. Die gebürtige Grazerin kehrte Österreich nach ihrem Studium in Wien den Rücken, um erst bei Siemens und dann beim Siemens Healthineers Karriere zu machen. Seit ihrer Bestellung in den Vorstand ist der börsennotierte Medizintechnikkonzern einer von vier DAX-Unternehmen mit einem Frauenanteil von 50 Prozent im obersten Führungsgremium. Wie bereichernd das Arbeiten in einem diversen Vorstand ist, in dem nicht nur Geschlechterparität besteht, sondern gleich drei Nationalitäten ihre Perspektiven einbringen, erläuterte Staudinger im Gespräch mit trend-Redakteurin Vanessa Voss „Bei uns haben das auch die Männer wirklich gewollt, dass der Frauenanteil steigt“, so Staudinger. Der kletterte in dem technologielastigen Konzern auf mittlerweile über 30 Prozent quer durch alle Hierarchieebenen.