Warum Unternehmen in der Krise auf Frauen setzen

In ihrer größten Krise setzt die Deutsche Bahn auf eine Frau. Evelyn Palla, 53, langjährige Bahnmanagerin und seit Oktober 2025 erste weibliche CEO des angeschlagenen Staatsunternehmens – und in dieser Rolle die erste mit Lokführerschein. Nutzte Palla die Zeit nach ihrem Jobantritt, um sich ein Bild vom Ausmaß der Misere zu machen, ist mittlerweile klar: Die geborene Südtirolerin plant den umfassendsten Umbau des Staatsunternehmens seit der Bahnreform 1994. In der Konzernleitung will sie massiv Stellen abbauen und mit dem „Dschungel an Kennzahlen“ aufräumen. Künftig soll es vor allem zwei Ziffern geben: Pünktlichkeit und operatives Ergebnis.

Mit 28.000 Baustellen, die es heuer in ganz Deutschland geben wird, müssen sich die Fahrgäste allerdings auf weitere Verzögerungen einstellen. Das kommuniziert Palla nüchtern wie eine Controllerin, die sie mal war. Dabei kennt sie es auch anders. Vor ihrem Wechsel nach Deutschland war sie viele Jahre für die zwar kleineren, aber pünktlicher verkehrenden ÖBB tätig, zuletzt als Vorständin für den Personenverkehr. 2019 wechselte sie zur Deutschen Bahn. Auf LinkedIn formuliert sie ihren Anspruch als neue Chefin programmatisch: „Mit Klarheit, Teamgeist und Konsequenz können wir die Deutsche Bahn wieder zu dem machen, was sie sein soll – das Rückgrat nachhaltiger Mobilität in Deutschland.“

Als oberste Krisenmanagerin ist Palla keine Ausnahme. International gibt es viele Frauen, die genau dann die Führung eines Unternehmens, einer Institution, ja sogar ­einer Regierung übernommen haben, wenn die Krisenlast und das Risiko des Scheiterns am höchsten waren: Marissa Mayer, die 2012 zur CEO von Yahoo berufen wurde, als das Unternehmen massiv Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie Google verloren und bereits seit Jahren an Relevanz eingebüßt hatte. Theresa May, die rund um das Brexit-Referendum als Premierministerin des Vereinigten Königreichs übernahm. Und im von der Ibiza-Affäre erschütterten Österreich führte Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein 2019 als erste Bundeskanzlerin souverän eine Übergangsregierung. ­