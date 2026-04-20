Wenn ein früherer Konzernchef derartig über sein Lebenswerk spricht, ist das mehr als ein Generationskonflikt: Es ist ein Bruch. „Ich kann mich mit der Firma nicht mehr identifizieren. Das ist nicht mehr die Firma, wie ich sie geführt habe“, rechnete der langjährige Nestlé-CEO und Präsident des Verwaltungsrats Peter Brabeck-Letmathe Anfang des Jahres in der „Kleinen Zeitung“ ab. Der Kärntner kritisiert unter anderem die milliardenschweren Aktienrückkäufe, die aus seiner Sicht zulasten von Investitionen gingen. Und er zieht die Konsequenz: Mitte April gab der 81-Jährige seinen Ehrenpräsidentenposten auf.

Brabeck-Letmathe, jahrzehntelang prägende Figur bei Nestlé, geht nicht d’accord mit den Plänen des neuen CEOs Philipp Navratil. Der Schweiz-Österreicher steht nach Bekanntwerden des sexuellen Fehlverhaltens seines Vorgängers seit September 2025 an der Konzernspitze. Und der 47-Jährige baut den Konzern um. Navratil zerlegt zentrale Pfeiler des alten Nestlé-Modells, strafft das Portfolio und verlagert Macht in die Regionen. Damit soll der für den Lebensmittelkonzern dringend benötigte Turnaround gelingen.

Denn das einstige Schweizer Zugpferd lahmt seit Jahren. Zwar wuchs Nestlé organisch um 3,5 Prozent, doch Währungseffekte drückten den ausgewiesenen Umsatz um zwei Prozent. Die operative Marge fiel auf 16,1 Prozent, der Gewinn brach deutlich ein. Besonders auffällig ist der Schuldenberg. Die Verschuldung ist in den vergangenen Jahren deutlich schneller gewachsen als der Umsatz. Ende 2025 lag der Schuldenstand trotz Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr immer noch bei über 51 Milliarden Franken.

Auch am Kapitalmarkt wächst die Skepsis. Analysten stufen die Aktie zwar neutral ein. Alles blickt jedoch gespannt auf Ende April – dann werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht.