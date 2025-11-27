Campbell’s entlässt Top-Manager nach abfälligen Aussagen

Campbell’s erklärte der US-amerikanischen Presse, man habe erst vergangenen Donnerstag von Klage und Audio erfahren und halte die Stimme für Ballys. Der Konzern distanzierte sich scharf: Die Aussagen seien „vulgär, beleidigend und falsch“ und widersprächen den Werten des Unternehmens. Bally habe das Unternehmen am Dienstag verlassen.

Zudem wies Campbell’s Behauptungen aus der Aufnahme zurück, wonach das Unternehmen „bioengineered meat“, im 3D-Druck erzeugtes oder künstlich erzeugtes Hühnerfleisch verwende: „Campbell’s verwendet in seinen Suppen weder 3D-gedrucktes Hähnchen noch im Labor gezüchtetes Hähnchen oder irgendeine Form von künstlichem bzw. biotechnologisch hergestelltem Fleisch.“