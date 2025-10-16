Nestlé streicht 16.000 Stellen

Dazu gehörten auch schwierige, aber notwendige Entscheidungen, die eine Reduktion der Belegschaft in den nächsten zwei Jahren beinhalte. „Zusammen mit weiteren Maßnahmen arbeiten wir daran, unsere Kosten deutlich zu senken, und erhöhen heute unser Sparziel bis Ende 2027 auf 3 Milliarden Franken."

Vom Jobabbau sind etwa 12.000 Büroangestellte in verschiedenen Funktionen und Regionen betroffen, was bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von 1 Mrd. Franken (1,077 Mrd. Euro) bringen soll. Weitere rund 4.000 Stellen sollen im Rahmen von Produktivitätsinitiativen in Produktion und Lieferkette gestrichen werden.