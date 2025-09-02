Nestlé: Schweiz-Österreicher Philipp Navratil ist neuer CEO

Der Doppelstaatsbürger und frühere Nespresso-Chef wird CEO des Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Er folgt Laurent Freixe nach, der wegen einer Affäre zu einer Mitarbeiterin das Unternehmen verlassen muss.
Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folge auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten „romantischen Beziehung“ Freixes mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie das Unternehmen in Vevey mitteilte.
Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie es hieß. „Das war eine notwendige Entscheidung“, sagte Nestlé-Chairman Paul Bulcke. Er dankte Freixe für seine jahrelangen Dienste für Nestlé. Freixe wurde erst vor einem Jahr zum CEO ernannt.
Auf Freixe folgt Philipp Navratil. Der Nespresso-Chef Philipp Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Der 49-Jährige begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Nach mehreren Stationen im kaufmännischen Bereich in Mittelamerika übernahm er 2009 die Leitung von Nestlé Honduras. 2020 wechselte Navratil in die globale Kaffee-Sparte von Nestlé, wo er die strategische Ausrichtung sowie die Innovationsagenda für die Marken Nescafé und Starbucks vorantrieb. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Jänner sitzt Navratil in der Konzernleitung.
Nestlé hat rund 277.000 Beschäftigte. Das Unternehmen vertreibt nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Marken in 185 Ländern und kommt auf einen Börsenwert von mehr als 200 Mrd. Euro.
Aktien unter Druck
Die Aktien des Schweizer Unternehmens sind unterdessen unter Druck geraten. Die Nestlé-Papiere notierten beim Auftakt an der Börse in Zürich am Dienstag zeitweise mit bis zu minus zwei Prozent, bevor sie sich leicht erholten.
Der Franzose ersetzte im September 2024 den deutschen Wirtschaftsmanager und früheren Fresenius-Chef Mark Schneider als Konzernchef, der unerwartet gehen musste. Der Verwaltungsrat war mit den Geschäften unter Schneider nicht mehr zufrieden. Freixe war seit Jahrzehnten bei Nestlé. Er sollte neues Vertrauen schaffen und Einsparungen und Fokussierung voranbringen.
Die Investoren blieben aber skeptisch. Nach enttäuschenden Halbjahreszahlen mit Rückgängen beim operativen Ergebnis, beim Betriebsergebnis und beim Gewinn pro Aktie ging der Aktienkurs im Juli zeitweise um drei Prozent zurück.
