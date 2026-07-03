Nächster Lotterien-Interessent outet sich

Bei teilstaatlichen französischen Lottoanbieter Francaise des Jeux (FDJ), genauer FDJ Unided, haben Frauen das Sagen. Das gilt nicht nur für Stephane Pallez, Vorstandsvorsitzende des Konzerns, auch das für das internationale Lottogeschäft verantwortlichen Managerment ist weiblich: Giovanna D’Esposito und Ysabel Rollet.

Das jedenfalls ist schon einmal ein augenfälliges Merlmal des neuen Interessenten für die österreichische Lotterienlizenz. „Natürlich hängt es letztlich von der Ausschreibung ab, aber wir haben großes Interesse an der Lotterienlizenz“, bestätigt D’Esposito, Chief Officer des Internationalen Lottogeschäfts von FDJ. Damit ist FDJ United nach dem aktuellen Eigentümer, der tschechischen Allwyn-Gruppe, und dem an der NYSE gelisteten, global tätigen Konzern Brightstar bereits das dritte Unternehmen, das Interesse an der nächsten Herbst auslaufenden Lotterienlizenz äußert. Seit mehr als einem Jahr sondieren die Franzosen den heimischen Markt schon und suchen hierzulande Partner für ihr Business. „Die Partnersuche ist weit gediehen. Mit zwei bis drei Unternehmen führen wir fortgeschrittene Gespräche“, erzählt D’Esposito. Namen will man jedoch noch nicht nennen. Ohne heimischen Partner will man aber nicht mitbieten, dafür sei das Geschäft zu regional. Auch den österreichischen Staat als Partner können sich die Franzosen vorstellen: „Immerhin arbeiten wir auch in Frankreich mit dem Staat zusammen“, sagt die FDJ-Managerin. Dieser besitzt 21 Prozent am Unternehmen. In Frankreich arbeitet FDJ vorwiegend mit Trafiken, Supermärkten und Tankstellen als Vertriebspartner zusammen.