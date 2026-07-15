Glücksspielreform macht Glücksspielkonzerne nicht glücklich

Der Betriebsrat der Casinos Austria sowie einer Lotterien-Tochter als Betreiberin der VLT, deren Beschäftigte sowie der ÖGB verwiesen auf den hohen Spielerschutz - und auf 200 Arbeitsplätze, die mit dem Verbot wegfallen würden.

Der Casinos Austria-Betriebsrat sprach sich ebenfalls dafür aus, erst nach einer technischen behördlichen Startreife den Markt zu öffnen. Zudem sollte zwischen legalen und bisher illegalen Anbietern unterschieden werden. In anderen Bereichen sind sich die Glücksspiel-Anbieter und der Casinos Austria-Betriebsrat einig: So solle die Abwanderung der Spieler in den Schwarzmarkt verhindert werden. Außerdem sollte es kein Einzahlungs-, sondern ein Nettoverlust-Limit geben, finden Betriebsrat und Arbeiterkammer (AK).

Die Österreichischen Lotterien brachten ein Rechtsgutachten ein, wonach eine unlimitierte Konzessionsvergabe mit dem verfassungsrechtlichen Monopolbegriff nicht vereinbar sei. Die Regelung für bisher nicht lizenzierte Anbieter privilegiere jene, „die in der Vergangenheit schwere Rechtswidrigkeiten begangen haben, ohne Erfordernis eines längeren Wohlverhaltens.“

Relativ zufrieden zeigten sich Brightstar, nach Eigenangaben größter Lotterieanbieter, und FDJ United, die sich als Nummer fünf am Weltmarkt sieht. Der Übergang zu einem neuen Lotterie-Anbieter müsse jedoch genauer festgelegt werden, so der Vorschlag.

Die Bundesarbeiterkammer kritisierte, dass bisherige Konzessionäre wegen langwieriger Rechtsmittelverfahren ihr Geschäft lange fortführen könnten. Hier sollte die Frist von 24 Monaten auf ein Jahr reduziert werden.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) versuchte, in ihrer Stellungnahme ihren Mitgliedern gerecht zu werden: Der Fachverband Tourismus und Freizeitwirtschaft sieht - wie die internationalen Interessenten - in den regulatorischen Beschränkungen die Gefahr, dass die Spiele uninteressant werden und die Spieler in den Schwarzmarkt abwandern. Zudem fordern sie eine Bevorzugung gegenüber den bisher nicht lizenzierten Anbietern, indem sie bei der Lizenzvergabe einen Vorsprung erhalten. Der Automatenbetreiber Excellent Entertainment sowie der Wettanbieter Vierklee Wettbüro sahen dies in ihren Stellungnahmen ähnlich.

Die Bundessparte Bank und Versicherung hingegen erwartet, dass die im Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer Ausweitung des Schwarzmarktes, einer Reduktion des Steueraufkommens sowie zu einer Schwächung des Spielerschutzes führen werde. Weiters sprach sich die WKÖ ebenfalls für eine Öffnung des Online-Marktes erst dann aus, wenn die entsprechenden Ressourcen gegeben sind.

Zahlreiche Sportverbände sahen in den bereits budgetierten höheren Steuereinnahmen aus der Liberalisierung des Glücksspiels eine Möglichkeit, zusätzliche Mittel zu lukrieren. Vom Gewichtheberverband über den Tischfußballbund, über den Österreichischen Ringsportverband und dem Verband für Modernen Fünfkampf bis hin zum Fachverband für Orientierungslauf betonten zahlreiche Verbände die gesellschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Vorteile des Sports - und dessen Förderungswürdigkeit. Aber auch von Sportwetten sollten bei einer Neuregelung die Sport-Verbände ihren Anteil erhalten.

Spielerschutz-Einrichtungen kritisierten unter anderem, dass es zwar für das Online-Glücksspiel und für die Landesausspielungen („kleines Glücksspiel“) Selbstlimitierungssysteme gebe, aber nicht für Casinos. Bei den Landesausspielungen gilt zudem das Einzahlungslimit pro Betreiber - und es sind bis zu drei Betreiber pro Bundesland zugelassen. Damit könnte ein Spieler bis zu 5.040 Euro alleine beim „kleinen Glücksspiel“ verzocken. Aber auch die Möglichkeit der Einzelaufstellung von Automaten etwa in Lokalen oder Tankstellen sehen die Spielerschützer kritisch - hier kämen Spielsüchtige leichter in Versuchung. Aber auch Sportwetten sollten neu geregelt werden.