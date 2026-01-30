30 von 90 Unimarkt-Filialen werden geschlossen

Die Hälfte der künftigen Rewe-Filialen sowie 17 von Spar erhielten Auflagen von der BWB. Jene Standorte verpflichten sich demnach unter anderem, langfristig von selbstständigen Kaufleuten betrieben zu werden. Ein Großteil der Übergaben soll im ersten Quartal erfolgen.

Bei den Übernahme-Prüfungen habe sich die BWB „die Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten einerseits sowie auf regionale Lieferantinnen und Lieferanten andererseits angesehen und die Einzugsgebiete analysiert“. Dabei ging es unter anderem um die Erreichbarkeit von Alternativen und das Verhalten der Kunden inklusive Pendler. Für jeden der Standorte wurde eine eigene Beurteilung abgegeben. Der Bundeskartellanwalt sei in die Verhandlung der Auflagen eingebunden gewesen und habe die Anmeldung ebenfalls freigegeben, so die BWB.

Von den fortgeführten Filialen befinden sich 21 in Oberösterreich, 16 in der Steiermark, 9 in Niederösterreich, 2 in Salzburg und eine im Burgenland.