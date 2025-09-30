Unimarkt vor dem Aus: Alle Filialen werden verkauft

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun will alle seine knapp 100 Standorte - Franchise und eigene - verkaufen und sich nach 50 Jahren vom Markt zurückziehen. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Bis Jahresende soll entschieden sein, wer welche Standorte übernimmt. Großhandel und Logistik der UNIGruppe seien nicht betroffen, sagte Geschäftsführer Andreas Hämmerle.

Die Anmeldungen beim AMS seien eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme. Die Personalvertretung sei eingebunden, Dienstagvormittag würden die Mitarbeitenden „in einem Town Hall Meeting" informiert. Als Grund für die „strategische Entscheidung" nannte der Geschäftsführer in einem Gespräch mit Medien das schwierige Marktumfeld. Vor eineinhalb Jahren habe man mit einem Transformations- und Restrukturierungsprozess begonnen, „doch wir können die makroökonomische Konstellation nicht verändern". Bis Jahresende will man „die Entscheidung getroffen haben, welcher Händler welchen Standort bekommt", das Interesse sei groß. Mit der Weitergabe an den Mitbewerb wolle man sicherstellen, dass die Jobs und die Versorgung in ländlichen Gebieten aufrecht bleiben.