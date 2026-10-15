Hervis will weitere 20 Filialen schließen

Die neuen Hervis-Eigentümer drehen weiter an der Kostenschraube. Nach dem Marken-Umbau sollen noch über 20 Standorte schließen. Bis Ende 2027 werde die Zahl der Filialen hierzulande auf 50 bis 55 sinken, sagte Firmenchef Markus Hupach bei der Präsentation der neuen Firmenstrategie vor Journalisten. Im Juni gab man bereits bekannt, dass 17 von 93 Standorten bis Ende 2026 zusperren. Mit neuer App und neuem Webshop will der Sporthändler nun eine jüngere Kundschaft ansprechen.

Bis wann Hervis die Verlustzone verlassen will, ließ man offen. Am Mittwochabend präsentierte Österreichs drittgrößter Sporthändler in Wien sein neues Logo und die Strategie „HERVIS 4.0“ mit dem Markenclaim „WE : SPORTS“. „Die Zukunft des Sporthandels entscheidet sich nicht im Regal, sondern in der Community“, sagte der Hervis-Chef. Hupach will vermehrt die sogenannte „Generation Z“ (Jahrgang 1995 bis 2010) in die Filialen locken und das Angebot an Premiummarken sowie die Kundenberatung ausbauen. Das Eigenmarkengeschäft unter anderem mit Kilimanjaro und Benger bleibe aber auch wichtig.