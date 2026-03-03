Hervis: Wer der neue CEO ist

Nach dem Eigentümerwechsel bei der defizitären Sportkette Hervis verlässt Firmenchef Ulrich Hanfeld das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“ und Markus Hupach wird neuer CEO. Hupach leitet den Sporthändler „ab sofort“ gemeinsam mit Florian Fiedler, der seit April 2025 in der Geschäftsführung ist, wie Hervis am Dienstag mitteilte.

Hupach war zuletzt Firmenchef von Arion, einem DeepTech-Unternehmen und Inhaber von MH Sportverse, einem Beratungsunternehmen für die Sportartikelbranche. Zuvor war er Chef des Einkaufsverbandes Sport2000 in Deutschland und in leitender Funktion bei Asics in Amsterdam. Mit Hupach und Fiedler habe man „zwei erfahrene Geschäftsführer für die strategische Weiterentwicklung von Hervis und für das operative Geschäft“, so die Hervis-Eigentümer Sven Voth und Udo Schloemer in einer Aussendung. Man wolle „den österreichischen Sporthandel neu denken und Hervis als führenden Sportfachhändler mit frischen Ideen und klarer Vision positionieren“.

Der Salzburger Handelskonzern Spar hatte sich Ende Jänner nach mehr als 50 Jahren von seiner Sporthandelstochter getrennt. Neue Hervis-Eigentümer sind der deutsche Investor und Snipes-Gründer Voth und der Gründer des Bürocampus Factory Berlin Schloemer. Seit dem Eigentümerwechsel läuft die Evaluierung des gesamten Unternehmens. Man müsse von der Schließung einzelner, nicht rentabler Standorte ausgehen, hieß es Ende Jänner von einem Sprecher der neuen Eigentümer. Erste Schritte wurden damals für Ende Februar/Anfang März angekündigt. Dem Vernehmen nach steht knapp die Hälfte der 134 Hervis-Standorte „auf der Kippe“, schrieb zuletzt der Standard.