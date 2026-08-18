Grazer Start-up Sunnybag erobert den Orbit

Es ist die österreichische Version des American Dream: Als Stefan Ponsold sein Start-up Sunnybag als Uniprojekt 2010 gründete, war er zunächst der einzige Mitarbeiter in seinem Unternehmen, das mobile Solarpaneele herstellte. Egal ob Nähen oder Löhten, er machte alles selbst.

Heute, 16 Jahre später, ist Sunnybag längst kein Ein-Mann-Unternehmen mehr. Aus den Solarpaneelen für unterwegs ist ein international tätiges Unternehmen geworden. Jetzt führt Sunnybag die Reise dorthin, wo bislang nur wenige österreichische Start-ups waren: ins Weltall.

Auf Basis ihrer entwickelten Technologie ist eine speziell für Weltraum optimierte Solarzelle entstanden. Unter Extrembedingungen im Orbit wird diese nun erstmals getestet. An Bord eines Satelliten soll die Solarzelle in rund 550 bis 600 Kilometern Höhe über der Erde ihre Belastungsprobe absolvieren. Für eine vollständige Erdumrundung benötigt sie dabei etwa 90 Minuten. Während der sechsmonatigen Mission stehen die Stabilität und Zuverlässigkeit des Produkts unter Weltraumbedingungen auf dem Prüfstand.

Für Ponsold ein wichtiger Schritt: „Bevor ein Bauteil ins All fliegt, unterschreiben in der Raumfahrt oft jene Menschen, die das Projekt möglich machen. Diese Tradition gibt es bereits seit der Apollo-Ära. Auch unser Sunnybag Panel trägt solche Unterschriften. Sie Stehen für Vertrauen, Zusammenarbeit und den Mut, Neues zu wagen. Nun fliegen sie mit - hunderte Kilometer über der Erde und mit rund 27.400 km/h. Ad astra - zu den Sternen.“

Im Jahr 2013 war Sunnybag eines der ersten Projekte des Crowdfinanzierers „Green Rocket“. Mittlerweile ist das Unternehmen europäischer Marktführer für PV-Rucksäcke und das Sortiment wurde auf Solar-Ladegeräte und Powerbanks erweitert. 2023 zahlte das Start-up den Startinvestoren das Kapital zurück, inklusive 47 Prozent Zinsen.

Bereits 2024 hat der trend über die Kooperation mit der ESA berichtet und jetzt geht Sunnybag tatsächlich in die Luft.