RHI Magnesita: Gustavo Franco wird neuer CEO

Zehn Jahre war Stefan Borgas an der Spitze von RHI Magnesita, unter dessen Führung sich der Konzern zu einem weltweiten Marktführer entwickelte. Ihm folgt Gustavo Franco, der bisherige Vertriebschef, nach.

Seit dem Jahr 2001 ist Franco bei Magnesita tätig. Er bekleidete seither verschiedene Führungspositionen in Süd- und Nordamerika sowie in Europa. 2017 spielte er nach der Fusion von RHI und Magnesita eine zentrale Rolle bei der kommerziellen Integration. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands des Börsennotierten Unternehmens.

Der Führungswechsel ist seit längerem geplant. Stefan Borgas und Gustavo Franco werden gemeinsam eine „strukturierte Übrgangsphase" durchlaufen, wie es in einer Aussendung heißt. Danach soll Borgas seinem Nachfolger noch als Berater zur Verfügung stehen.

RHI Magnesita beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern stellt Feuerfestprodukte und -systeme her, die für industrielle Hochtemperaturprozesse von über 1.200 Grad Celsius in Branchen wie Stahl, Zement, Glas und Nichteisenmetallen gebraucht werden.