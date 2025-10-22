Wie Künstliche Intelligenz Frauen benachteiligt

Internationale Studien zeigen, dass Frauen, aber auch Schwarze Menschen, ältere Personen oder Menschen mit Behinderungen von Algorithmen anders bewertet oder zu wenig repräsentiert werden. Das wird nicht nur bei der Bildgenerierung sichtbar, die klassische Rollenbilder reproduziert, sondern auch bei KI, die etwa im Gesundheitswesen eingesetzt wird. Kürzlich fand eine Studie der britischen London School of Economics and Political Science (LSE) heraus, dass die im britischen Pflegewesen eingesetzte KI Frauen strukturell benachteiligt. Der Gesundheitszustand von Frauen wurde weniger ernsthaft bewertet.

Ähnliche Risiken sieht Expertin Gengler bei manchen KI-Systemen, die beim Recruiting in Personalabteilungen eingesetzt werden. Der oft durch Betreuungspflichten anders verlaufende Karrierepfad von Frauen wird automatisch aussortiert oder niedriger bewertet. Dabei wären inklusive Recruiting-Tools für Unternehmen gewinnbringend einsetzbar. Wie zahlreiche Studien belegen, schätzen Frauen ihre Qualifikationen oft falsch ein und bewerben sich nicht auf passende Jobausschreibungen: „Man könnte den Prozess verändern, indem man ein Matching-Tool einsetzt, das Frauen Jobs vorschlägt, auf die sie sich nicht selber bewerben würden“, meint Gengler.

Mit KI hätte man die Chance, das System umzudrehen und es so gerechter zu gestalten – aber auch einen Business-Case daraus zu machen. „Für Unternehmen ist eine gerechtere oder feministische KI nicht nur ein Nice-to-have. Es ist eine Businessentscheidung. Was wir bisher tun, ist ja, bestehende Muster zu reproduzieren“, so Gengler. Unternehmen haben schließlich Interesse daran, die besten Kandidat:innen einzustellen und nicht jene, die aufgrund von blinden Flecken der KI ausgewählt wurden.