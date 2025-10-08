Jie Mei: Die Forscherin, die KI und Gehirn verbindet

Warum aber ausgerechnet Linz, eine überschaubare Stadt ohne jeden Metropolcharakter? Mei ist eine Frau, der Wien und New York zu groß sind, der Geld nicht die Welt bedeutet, aber die Freiheit, das zu erforschen, was sie interessiert, umso wichtiger ist. Sie beschreibt ihr Leben als ein Hin und Her rund um den Globus. Den Fokus legte sie dabei stets auf natürliche und künstliche Intelligenz. „Ich habe versucht, dieses Feld zu studieren, wo immer ich den besten Ort dafür finden konnte.“

Also absolvierte sie ihren Master in Kognitionswissenschaften an der École Normale Supérieure in Frankreich. 2019 schloss sie einen Ph.D. in medizinischer Neurowissenschaft an der Charité in Berlin ab, dem zwei Postdoktoratsstipendien in Kanada folgten. Vor ihrer Berufung an die IT:U war sie Assistenzprofessorin an der renommierten Universität Tokio. Jetzt ist Österreich an der Reihe, und Mei hat vor zu bleiben.

Dabei hätte sie definitiv das Zeug, an einer Top-Uni wie der NYU in New York oder der Université de Montréal in Kanada zu forschen. Doch zu große Strukturen oder jahrhundertealte Traditionen haben sie abgeschreckt. „Ich hatte das Gefühl, dass wirklich alles schon vorhanden ist und es nur wenig gibt, was du noch hinzufügen kannst.“ An der IT:U sei das anders. Es gäbe keine festgelegten Narrative. Die Uni ist neu, klein und agil. „Hier habe ich die einmalige Gelegenheit, etwas von Grund auf neu zu starten“, so die Neurowissenschaftlerin.

Für Österreich findet sie nur lobende Worte: „Das Land ist perfekt, aber niemand weiß das. Ich sehe klar, dass sich ein attraktives KI-Zentrum entwickeln kann, und ich möchte meine nächsten Projekte hier aufbauen.“ Die Bekanntheit in ­Europa und weltweit müsse nur noch steigen, denn im Vergleich zu Deutschland oder der Schweiz ziehen nur wenige Forscher:innen Österreich als Standort in Betracht.

Ihren Enthusiasmus begründet sie folgendermaßen: Zum einen gibt es eine Reihe spannender KI-Initiativen, etwa Hochreiters Start-up NXAI – mit dem Rad nur 19 Minuten von der IT:U entfernt –, die neue Initiative AI for Health an der MedUni Wien oder das ISTA in Klosterneuburg. An ihrer eigenen Forschungseinrichtung, der IT:U, kooperiert man etwa mit lokalen Krankenhäusern, um das Verständnis von Neurowissenschafts- und Neurologiedaten mithilfe von KI zusätzlich zu KI-gestützter Diagnose und Bewertung voranzutreiben. Beim Aufzählen der Möglichkeiten kommt Mei aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

In ihren Augen stimmt die Basis, um Österreich als KI-Hotspot zu positionieren. Sowohl im Bereich der Grundlagenforschung sei man gut aufgestellt als auch auf der Anwendungsseite. Dazu zählen neben technischer Kompetenz eine starke Forschung sowie staatliche Unterstützung – auch finanziell.

Gerade am Industriestandort Linz werde es bald darum gehen, wie KI in ganzen Produktionszyklen sicher und effizient skaliert werden kann. „Potenzial sehe ich auch im Chipdesign. Am Ende wird es darauf ankommen, wie proaktiv man in Österreich die nächsten Schritte plant.“

Abseits von KI und Neuro greift Mei gerne zu japanischen Mangas, die von posthumanistischen Dystopien erzählen, und geht gerne im Dunkeln spazieren. Sie beschreibt sich als Kleinstadtmensch und „indoorsy“, obwohl sie vor Kurzem mit einem Freund aus Großbritannien den Ausblick vom Pöstlingberg genossen hat. „Das war für mich das bisher schönste Bild von Linz.“ Was die Größe angeht, sei die oberösterreichische Hauptstadt perfekt, obwohl es oft geschäftiger als an ihrem vorherigen Wohnort ­Trois-Rivières in Kanada zugehe.

Drei Dinge, die sie liebt: „Comfort Food, Katzen und das Gehirn.“ Außerdem trägt sie gerne stylishe Kleidung. Wenn sie nicht Neurowissenschaften studiert hätte, sagt sie am Ende, wäre sie vielleicht Ärztin oder Bäuerin geworden.

Die KI-Revolution stellt auch Karrieren auf den Kopf.

Autorin: Julia Isabelle Gerber