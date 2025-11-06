Dynatrace-CTO: „KI ist wie ein Ferialpraktikant“

Bernd Greifeneder :

Stark und brutal. Was die „ChatGPT-Art“ der KI so erfolgreich macht, ist die Zugänglichkeit für die breite Masse. Jede Firma experimentiert damit. Aber 95 Prozent der Pilotprojekte, die mit dieser Art von KI gemacht werden, scheitern. Alle probieren es und kaum welche bringen den erhofften Mehrwert. Die KI mit den LLMs ist zwar capable (fähig) aber nicht reliable (zuverlässig). Sie hatte tolle Demoeffekte, aber im operativen Betrieb kommen viele drauf, dass sie halluziniert, dass sie Dinge tut, die nicht tun soll. Deswegen braucht es die Softwareengineers und Softwarearchitekten, die den Mehrwert herausarbeiten können.

Die Welt hat erkannt, dass die Frontier Models, also GPT5, Gemini und andere, keine Riesensprünge mehr machen werden, sondern nur noch im Detail verbessert werden. Die Welt hat erkannt, dass ein LLM nie alle Anforderungen lösen kann, sondern dass mehrere verknüpft werden müssen. Deswegen bewegt sich die Welt gerade in Richtung Agentic AI.