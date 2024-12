Marktbeobachter sprechen mit Blick auf den steilen Kursanstieg des Bitcoins von einem klassischen „Trump-Trade“ – der Kryptomarkt gilt als einer der ganz großen Profiteure des Trump-Siegs bei den US-Wahlen. Trump will sein Bitcoin-Geschäft scheinbar noch deutlicher ausbauen als anfangs angenommen. Die Holding Trump Media and Technology Group, an der Trump mehrheitlich beteiligt ist, will die Aktien der Kryptobörse Bakkt komplett übernehmen wie die Financial Times berichtete. Die Aktie der Holding reagierte mit einem Kursanstieg um knapp 17 Prozent auf die Ankündigung. Das Papier von Bakkt legte um 160 Prozent zu.

Die Zukunft für Krypto hat noch nie besser ausgesehen als heute, sind sich Analysten einig. Anleger setzen auf eine deutlich kryptofreundlichere Politik unter Trump. Im Wahlkampf hat der Republikaner versprochen, den in der Branche verhassten Chef der US-Börsenaufsicht SEC Gary Gensler zu feuern. Gensler gilt als strenger Regulierer, was Bitcoin-Fans nicht gefällt. Außerdem plant Trump, die Rahmenbedingungen für Bitcoin-Miner, also Produzenten neuer Digitalmünzen, zu verbessern und die Regeln bei der Verwahrung von Cyberdevisen zu lockern. Kurzum: Trump verändert die Spielregeln in der Krypto-Industrie.

Und das durchaus im eigenen Interesse. Die US-Regierung ist neben den Regierungen anderer Länder wie Deutschland oder Großbritannien einer der größten staatlichen Krypto-Besitzer überhaupt. Das Analyseunternehmen Arkham Intelligence hat sich auf die Offenlegung von Akteuren im Blockchain-Netzwerk spezialisiert und eine entsprechende Rangliste eingeführt, die auch die Regierungen mit den größten Krypto-Beständen zeigt. Nach den Arkham-Daten von Mitte April war die US-Regierung mit 212.847 Bitcoins unter allen Ländern der größte Besitzer der Kryptowährung. Die britische Regierung hielt laut Arkham zu diesem Zeitpunkt 61.254 Bitcoins. Deutschland kommt immerhin noch auf 49.858 Bitcoins. El Salvador, wo Bitcoin als öffentliches Zahlungsmittel gilt, hält nur 5.717 der Kryptowährung.

Die Regierungen haben einen guten Deal gemacht. Allen voran die USA: Mitte April lag der Bitcoin-Kurs bei 61.300 US-Dollar. Die USA hielt also Mitte des Jahres Bitcoins im Wert von 13 Milliarden US-Dollar. Nach der jüngsten Kursrallye sitzen die Vereinigten Staaten auf einem Bitcoin-Schatz, der nun rund 17,5 Milliarden US-Dollar wert ist. Dabei ist der Bitcoin-Bestand der USA großteils durch Beschlagnahmungen bei Betrügereien an Kryptobörsen entstanden.

Der kommende US-Präsident hat bereits im September dieses Jahres bei der Bitcoin Konferenz in Nashville, Tennessee, dem wichtigsten Event der US-Kryptowelt, sein klares Bekenntnis zum Bitcoin verkündet. „Wenn ich gewählt werde, wird es die Politik meiner Regierung, der Vereinigten Staaten von Amerika, sein, 100 Prozent aller Bitcoins zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitzt oder in Zukunft erwirbt.“ Und Trump machte den Nachsatz: „Verkaufen Sie nie einen Bitcoin.“ Der künftige US-Präsident schürte damit das Bitcoin-Feuer noch mehr. „Vor allem die Aussage, dass Bitcoin eine strategische Bedeutung in einer von ihm angeführten künftigen Regierung einnehmen würde, war eine bombastische Nachricht, die den seitherigen Kursanstieg von Bitcoin ausgelöst hat“, beschreibt Bitcoin-Experte Valek die nachfolgenden Auswirkungen.