Bitcoin steigt kurz vor Trumps Amtseinführung auf Rekordhoch

Der jüngste Kursanstieg des Bitcoin erfolgte, nachdem Trump und seine Frau Melania am Wochenende jeweils einen sogenannten „Meme Coin“ vorgestellt hatten. Ebenso wie „$TRUMP“ basiert der „$MELANIA“ technisch auf der Kryptowährungsplattform Solana und ist so etwas wie eine digitale Gedenkmünze, die gehandelt werden kann. Die Marktkapitalisierung des Coins von Trump erreichte rasch einen Wert von über 15 Mrd. Dollar, bevor der Kurs dann allerdings stark zurückging.

Zusätzlichen Rückenwind hatte der Bitcoin in der vergangenen Woche aber schon durch US-Inflationsdaten bekommen. So hatte die Kernteuerungsrate leicht nachgegeben. Das hält laut Experten die Hoffnung auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed am Leben. Sinkende Zinsen stützen in der Regel riskante Vermögenswerte wie den Bitcoin, weil dadurch zinstragende Anlagen weniger attraktiv werden.