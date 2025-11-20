Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Außerdem lesen Sie in der neuen trend-Ausgabe über den in Wien aufgewachsenen Krypto-Star Yat Siu, der mit seinem Unternehmen an die New Yorker Börse gehen will. Was Yat Siu über das mangelnde Interesse an Kryptowährungen in Europa sagt.

Außerdem zu lesen, warum Private Equity auch für Privatanleger interessant wird oder warum auch 2026 die Insolvenzwelle bei den Immobilienentwicklern weiter rollen wird.

Der neue trend.PREMIUM ist ab 21. November 2025 erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe