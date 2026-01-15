Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In der neuen Ausgabe erfahren Sie, mit welchen ETFs und Aktien Sie von den großen globalen Entwicklungen profitieren, was aus Brüssel 2026 auf unsere Wirtschaft zukommt und wie KI den heimischen Handel verändern wird.
Für 2026 erwarten die Expert:innen, dass sich die Milliardeninvestitionen der Tech-Konzerne in KI rechnen werden – aber auch, dass Gold und Silber den Höhenflug des letzten Jahres fortsetzen. In der neuen Ausgabe finden Sie den trend-Anlageguide 2026.
Außerdem lesen Sie, welche rosige Zukunft Porr-Chef Karl-Heinz Strauss der Baubranche prophezeit und warum Strabag-Generalbevollmächtigter Hans Peter Haselsteiner der Börsengewinner 2025 ist.
Darüber hinaus widmet sich der aktuelle trend.PREMIUM den KI-Entwicklungen im heimischen Handel. Dort ist ein Wettlauf um die effizienteste KI-Technologie ausgebrochen – trotz Skepsis von Kund:innen und Konsumentenschützern.
Der neue trend.PREMIUM ist ab 16. Jänner 2026 erhältlich.
