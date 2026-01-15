Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Für 2026 erwarten die Expert:innen, dass sich die Milliardeninvestitionen der Tech-Konzerne in KI rechnen werden – aber auch, dass Gold und Silber den Höhenflug des letzten Jahres fortsetzen. In der neuen Ausgabe finden Sie den trend-Anlageguide 2026.

Außerdem lesen Sie, welche rosige Zukunft Porr-Chef Karl-Heinz Strauss der Baubranche prophezeit und warum Strabag-Generalbevollmächtigter Hans Peter Haselsteiner der Börsengewinner 2025 ist.

Darüber hinaus widmet sich der aktuelle trend.PREMIUM den KI-Entwicklungen im heimischen Handel. Dort ist ein Wettlauf um die effizienteste KI-Technologie ausgebrochen – trotz Skepsis von Kund:innen und Konsumentenschützern.

Der neue trend.PREMIUM ist ab 16. Jänner 2026 erhältlich.

