Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Die aktuellen trend-Titelgeschichte analysiert, wie eine neue Generation digital versierter Sammler:innen, die auch schon einmal via Instagram kaufen, das Geschehen aufmischt und den Kunstmarkt neu definiert. Jüngste Auktionen des Dorotheums und anderer Auktionshäuser haben die Hoffnung genährt, dass der Kunstmarkt nach drei Jahren Schrumpfung wieder anzieht. Nicht nur der Verkaufsrekord eines Klimt-Bildnisses in New York, nun das zweitteuerste jemals verkaufte Gemälde, spielt darin eine Rolle.

Außerdem lesen Sie im aktuellen trend, was sich KMU von der Wirtschaftskammer erwarten und welches zehn-Punkte-Programm zur Reform der WKO sie vorschlagen. Und welche Treiber hinter dem Erfolgskurs Polens liegen und wie österreichische Unternehmen davon profitieren.

Der neue trend.PREMIUM ist ab 5. Dezember 2025 erhältlich.

