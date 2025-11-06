Trend Logo
Abo

Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Subressort
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild

  1. home

In der neuen trend-Ausgabe finden Sie das trend-Ranking der 150 ideenreichsten und kreativsten Unternehmen des Landes.

von

Außerdem lesen Sie im neuen trend, warum die Koalition bei der angekündigten Industriestrategie nur schleppend vorankommt, und was Branko Milanovic, amerikanisch-serbischer Wirtschaftswissenschaftler, über den unaufhaltsamen Trend zur Deglobalisierung der Wirtschaft sagt.

Der neue trend.PREMIUM ist ab 7. November 2025 erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe

Zum trend. Abo-Shop

Über die Autoren

Logo