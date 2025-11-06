Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Außerdem lesen Sie im neuen trend, warum die Koalition bei der angekündigten Industriestrategie nur schleppend vorankommt, und was Branko Milanovic, amerikanisch-serbischer Wirtschaftswissenschaftler, über den unaufhaltsamen Trend zur Deglobalisierung der Wirtschaft sagt.

Der neue trend.PREMIUM ist ab 7. November 2025 erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe