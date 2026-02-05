Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Weil Do & Co nach einer Verzehnfachung des Umsatzes in fünf Jahren am Anschlag ist, haben Gründer Attila Dogudan und seine beiden Söhne die Wachstumsbremse gezogen. Jetzt läuft eine Recruiting- und Ausbildungsoffensive. Wie danach die nächste Phase – die bis fünf Milliarden Euro Umsatz gehen könnte - verlaufen soll, lesen Sie im neuen trend.PREMIUM.

Außerdem in neuen trend.PREMIUM: Das oberösterreichische Familienunternehmen Fronius hat die Solarkrise dank hoher Rücklagen überstanden und kündigt nun einen Turnaround an.

Und ein trend-Anlageguide zu den besten Fonds und ETFs, um an der steigenden Rohstoffnachfrage zu verdienen.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, 6. Februar 2026, erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe