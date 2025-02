Unsere Projekte liefern immer einen ökonomischen Nutzen

Ernst Fabian hat Maschinenbau und Betriebswissenschaften in Wien studiert und seine Wurzeln im Lagermanagement und der Transportlogistik. Der geschäftsführende Gesellschafter von Supply Chain Partners verfügt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Logistik- und Produktivitätsberatung und in Linienfunktionen in Industrie und Handel.

Andreas Hucht hat Maschinenbau in Dortmund studiert. Er verfügt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Logistik in diversen Aufgabengebieten von der Logistiksystemplanung über die Prozesskostenrechnung bis hin zur operativen Verantwortung in der Kontraktlogistik. In den letzten fünf Jahren beschäftigt er sich mit dem Supply Chain Network Design, also der Optimierung logistischer Netzwerke bei PSIglobal.