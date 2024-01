Nur nicht stillstehen und sich, smart spezialisiert, immer weiterentwickeln – das gilt in Kärnten nicht nur für trendige Software-Entwickler, sondern auch für klassische Vertreter der Old Economy. Ein Beispiel dafür ist die Firma Schwing aus St. Stefan im Lavanttal. Der Betrieb mit 500 Beschäftigten ­gehört zum deutschen Schwing-Konzern. Der ist mit rund 6.000 Beschäftigten weltweit führend bei allem, was mit Beton am Bau zu tun hat, von der Herstellung über den Transport und die Einbringung auf der Baustelle bis zum Recycling.

Das Besondere am Kärntner Standort: Ursprünglich Ende der 1960er als reiner Produktionsstandort für Autobetonpumpen gegründet – das sind die Fahrzeuge mit den langen „Rüsseln“, durch die der Beton auf den Baustellen an die richtigen Stellen kommt –, hat er sich mittlerweile auch zu einen Innovationszentrum entwickelt. Schon vor fünf Jahren wurde dort ein 360-Grad-Schwenkantrieb für Betonpumpen entwickelt, jetzt folgt mit einer mobilen Diamantseilsäge der nächste Coup. „Mit dieser speziellen Säge können große Gesteinsbrocken auf transport­fähige Formate mit einem sauberen Schnitt zugeschnitten werden“, erläutert Schwing-Geschäftsführer Horst Jöbstl. Das neu entwickelte Produkt verbindet die Mobilität einer Baumaschine auf Rädern mit der millimetergenauen Präzision einer stationären Diamantseilsäge. Der große Vorteil der neuen Technologie: Durch den exakten Zuschnitt im Steinbruch muss viel weniger Gestein transportiert werden, was CO2 und Kosten spart. Jöbstl: „Das revolutioniert die Industrie.“

Ein erste Säge ist bereits nach Schweden verkauft worden, zudem gibt es großes Interesse aus den USA und Indien, dem weltweit größten Exporteur von Natur­steinen. „Das weltweite Ausrollen dieses Produktes ist jetzt unserer Hauptthema“, sagt Jöbstl, „damit können wir unser Geschäftsfeld verbreitern.“ Aber es ist nicht das einzige Thema: Die Montagehalle in St. Stefan soll erweitert und in neue Maschinen für das neue Geschäftsfeld „Direct Drive“ investiert werden. Dahinter verbirgt sich ein neuartiges, flexibles Antriebs­system für Betonpumpen – die nächste Innovation aus dem Lavanttal.

„Unternehmen wie DEIF und Schwing zeigen, wie sich Kärntner Betriebe über smarte Spezialisierung in Nischen Weltmärkte erobern können“, sagt Andreas Duller, beim Amt der Kärntner Landesregierung unter anderem für das Standortmarketing verantwortlich, „und sie zeigen auch, wie vielfältig die Kärntner Innova­tionslandschaft ist.“ Geprägt wird diese neben den forschenden und immer neugierigen Unternehmen auch von den zahlreichen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Kärnten.

Stark bei Forschung und Entwicklung ist auch die in Villach ansässige T.I.P.S. Messtechnik. Das von Gründer und Geschäftsführer Rainer Gaggl und seinem Miteigentümer und Geschäftsführer ­Martin Eberhart – beide kennen sich vom Studium der technischen Physik an der TU Graz – geführte Unternehmen hat sich auf Testgeräte für Mikrochips spezialisiert. „Bei der elektrischen Prüfung von Leistungshalbleitern treten hohe elektrische Spannungen und Ströme auf, die besondere Anforderungen an die Mikrokontaktierung stellen“, erläutert Martin Eberhart, „und genau für deren Prüfung entwickeln und stellen wir unsere Nadelkarten – sogenannte Probe Cards – und weitere Testhardware her.“

Vor 26 Jahren in einer 40 Quadratmeter großen Garçonnière in Villach gegründet, beliefert T.I.P.S. mittlerweile alle Großen der Branche, hat 90 Beschäftigte und ist mit dem Kärntner Innovations- und Forschungspreis ausgezeichnet. Und die Expansion wird fortgesetzt: Das Unternehmen erweitert seine Fläche im Technologiepark Villach um 1.500 Quadrat­meter – die dritte Erweiterung in Folge.