Erfolgsrezept smarte Spezialisierung

„Durch kleinere Datenraten lassen sich einerseits die Kosten reduzieren bei jenen, die streamen, weil man weniger Daten speichern und weniger Daten übers Netzwerk leiten muss. Andererseits minimiert sich der Energiebedarf. All das bei gleichbleibender Qualität für die Endnutzer“, erklärt Christian Timmerer. Man setze auf allen Ebenen der Streamingtechnologie an, erläutert der ITEC-Institutsvorstand und ATHENA-Leiter: von der Bereitstellung der entsprechenden Video- und Audiocodierung durch Bitmovin über das eigentliche Streaming bis hin zum Player, dem Gerät des Endusers.

Den stärksten Hebel wird das Wirken von Timmerer und Lederer wohl auf das Livestreaming haben. „Anders als bei Videos on Demand, wo man sich mit der Encodierung Zeit lassen kann, muss man live die Daten in Echtzeit verarbeiten, was häufig zu Verzögerungen führen kann“, erklärt Timmerer. Was ATHENA konkret macht: „Wir schauen uns die Komplexität der Inhalte, die live übertragen werden, auf Bildebene an. Diese fällt naheliegenderweise bei einem Actionfilm anders aus als bei einer Nachrichtensendung.“ Dementsprechend definiert ATHENA die Codierungsparameter. Optimiert wird im Hinblick auf die „just noticeable difference“ – jenen Punkt, bis zu dem der Endnutzer keinen Qualitätsunterschied wahrnimmt.

Ein kommerzieller Roll-out steht noch aus, es wird noch intensiv geforscht. So viel jedoch lässt sich sagen: Es sind Datenreduktionen von 18 bis 32 Prozent bei gleichbleibender Qualität möglich, abhängig von der Metrik, die man verwendet. Dies bedeutet eine Ersparnis der Speicherkapazitäten von bis zu 70 Prozent. Spezieller Aspekt auf der „Playerseite“: Man gibt dem Endkunden die Möglichkeit, über einen sogenannten „ecobutton“ aktiv mitzugestalten.

Eine wichtige Rolle im Kärntner Innovations-Ecosystem spielt der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF). Kooperationen schaffen Synergien, die im Alleingang kaum realisierbar wären“, erläutert KWF-Vorstand Roland Waldner. „Unsere Aufgabe ist es, diese Potenziale zu erkennen und durch gezielte Förderung Anreize zu schaffen, um potenzielle Partner enger zusammenzubringen und gemeinsame Projekte zu initiieren.“

Das Angebot ist umfangreich. Das KWF-Produkt „Strategie.Impuls“ etwa unterstützt Unternehmen in Form von Beratungsleistungen in Strategie- und Organisationsprozessen. „Start.F&E“ ermöglicht wiederum die Auseinandersetzung mit Forschung, Entwicklung und Innovation in einem neuen Themenbereich. „F&E-intensive Unternehmen sind resilienter, wachsen schneller, schaffen mehr Arbeitsplätze und stabilisieren die Konjunktur“, betont Waldner. Mit den Talente-Programmen („Innovations.Talent“ und „Internationalisierungs.Talent“) wiederum wirke man dem sogenannten Braindrain entgegen. „Wir unterstützen Kärntner Betriebe unter anderem in Form eines Personalkostenzuschusses für die Dauer des Qualifizierungsprogramms.“ Investitionsintensive KMU werden mit dem Produkt „Produktion.Invest“ gefördert – mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von maximal 15 Prozent der förderbaren Kosten. Waldner: „Aber auch Großunternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.“