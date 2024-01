Eine Welt, in der Maschinen und Objekte intelligent werden und miteinander kommunizieren – das verbirgt sich hinter dem Forschungsschwerpunkt „Networked and Autonomous Systems“ der Universität Klagenfurt. Ein aktuelles Projekt am Institut für Intelligente Systemtechnologien ist „Mukisano“. Als Projektpartner erforscht die Universität Klagenfurt, ob es möglich ist, mithilfe von künstlicher Intelligenz Drohnen zu navigieren, um so Aufnahmen von Stromleitungen, Isolatoren, Masten und Fundamenten zu erhalten. Störungsfälle könnten so in Zukunft schneller aufgespürt werden. Die Drohnenflughalle der Universität Klagenfurt, in der die technischen Tests im Rahmen des Projekts durchgeführt werden, ist in Europa einzigartig. „Diese Forschungsinfrastruktur, die in Europa ihresgleichen sucht, und die hervorragende Betreuung durch die Professoren haben mich nach Kärnten gezogen“, sagt Thomas Jantos, der über „Mukisano“ dissertiert.

Ein anderes Zentrum für Forschung und Innovationen ist das am High Tech Campus im Technologiepark Villach angesiedelte Silicon Austria Labs (SAL), ein außeruniversitäres Forschungszentrum für elektronikbasierte Systeme. Aktuell wird im dreijährigen Projekt „Giraffe“ an der Entwicklung neuer Navigationssysteme gearbeitet. Ziel ist es, einen ersten Prototyp eines selbstfahrenden Autos zu entwickeln. Giraffe ist das Paradebeispiel eines Projekts, das eine Brücke zwischen universitärer Forschung und industrieller Produktentwicklung schlägt. Firmenpartner sind interessiert, die Forschungsergebnisse direkt einzusetzen. In den Reinräumen der SAL entsteht ein Demonstrator eines Quantensensors, der in den kommenden Jahren in reellen Umgebungen getestet wird. Zuerst auf den Straßen, vielleicht eines Tages auch im All.

Der gebürtige Slowene Jaka Pribosek, der das Projekt leitet, hat seinen Forschungsaufenthalt in Villach mittlerweile von zwei auf acht Jahre ausgedehnt. „Leben, wo andere Urlaub machen, und dabei auf einem Weltniveau forschen. Was will man als Wissenschaftler mehr?“, sagt er lachend. Was ihn darüber hinaus noch motiviert: „In erster Linie das Team, das aus motivierten, engagierten Forschern besteht, sowie die Interdisziplinarität, die wir in Villach beherrschen – von Quantenphysik, Optik und Photonik, Mikrofertigung im Reinraum bis hin zur Elektronik, Materialwissenschaft und multiphysikalischen Simulationen. Alles, was man bei Produktentwicklungen braucht.“

Von Petra Koller-Lechleitner