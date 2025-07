Stabile Lieferketten schaffen Resilienz

Tatsächlich hat erst die Covid-Pandemie das Thema so richtig in den Fokus gerückt. Leere Regale, fehlende Arzneimittel – in den westlichen Überfluss-Industrieländern war das ein Schock. „Covid hat die Sensibilisierung für das Thema verstärkt“, sagt auch Peter Klimek, Leiter des 2023 gegründeten Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), „es ist aber auch klar, dass sich die strukturellen Probleme nicht so schnell lösen lassen.“

Ein Beispiel dafür ist der heimische Arzneimittelmarkt. Es gibt die Produktion in Kundl in Tirol, aber diese deckt auch nur einen kleinen Teil von dem ab, was in Österreich benötigt wird. Zudem kann rechtlich kein Hersteller gezwungen werden, seine Produkte nur in Österreich zu verkaufen. Ein durchaus heikler Punkt, sagt auch Experte Schiefer: „Wir haben das EURecht, das uns verbietet, nur für den österreichischen Markt produzieren zu lassen. Damit wird die Lieferkette aber wieder schwerer überprüfbar.“