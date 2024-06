Die jüngeren Semester kennen Herbert Prohaska als wortgewandten und humorvollen ORF-Fußballexperten. Die etwas älteren noch als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und alle, die in der zweiten Lebens-Halbzeit angekommen sind, haben ihn als aktiven Fußballer in Erinnerung. Als Austria-Wien-Mittelfeld-Regisseur mit wallendem Lockenkopf, der Österreich 1977 mit seinem als "Spitz von Izmir" berühmt gewordenen Tor im WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei zur Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien schoss. Dort gehörte Prohaska der legendären Nationalmannschaft an, die am 21. Juni 1978 den regierenden Fußball-Weltmeister Deutschland mit 3:2 besiegte und damit aus dem Turnier schoss.

46 Jahre später, die durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgelöste Euro-phorie grassiert in Europa, hat Spielmacher Prohaska an seiner früheren Arbeitsstätte, dem Austria-Wien-Stadion in Favoriten, den Vergaberechts-Experten Martin Schiefer zum Talk für die neue Video- und Podcast-Reihe "Schiefer x Legende" getroffen. Gemeinsam sprechen sie über Strategien – am Spielfeld und am Verhandlungstisch –, über Teamgeist, Motivation und Innovation als Schlüssel zum Erfolg und geben in launigen Anekdoten Einblick in die Welt des Profi-Fußballs und des Vergaberechts.