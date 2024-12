Alma Zadić :

Nein, Zufallsfunde dürfen nicht Geschichte sein. Weil Zufallsfunde oft entscheidend sind, um Verbrechen aufzuklären. Staatsanwältinnen und Staatsanwälten berichten mir: Wenn man einen Drogendealer festhält und ihm sein Handy abnimmt, sieht man, mit wem er korrespondiert hat, und kommt so auf ein mögliches kriminelles Netzwerk drauf und kann auch an die Hintermänner rankommen. Das gleiche gilt für Terrorismus-Ermittlungen. Es ist schon oft passiert, dass die Ermittler erst durch ein sichergestelltes Handy auf größere Netzwerke oder Verbrechen draufgekommen sind und so Schlimmeres verhindert haben. Oder man denke an den jetzt aktuell diskutierten langjährigen Vergewaltigungsfall von Frau Pelicot in Frankreich. Dieser wurde nur aufgedeckt, weil der Täter beim Fotografieren unterm Rock erwischt wurde und ihm das Handy abgenommen werden konnte. All das wäre bei einer Einschränkung von Zufallsfund-Auswertungen nicht möglich. Daher kann ich dem Wunsch nach Einschränkung von Zufallsfunden nichts abgewinnen – denn es ist unverantwortlich und gefährdet die Sicherheit in unserem Land. Denn nur aufgrund eigener Interessen oder unangenehmer Korruptionsermittlungen darf nicht die gesamte Verbrechensbekämpfung leiden. Es ist schon etwas bizarr, dass ich als Grüne dem Koalitionspartner sagen muss: Wir haben hier eine Sicherheitsverpflichtung gegenüber den Menschen in Österreich. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Entwurf, der jetzt im Parlament liegt, eine gute Lösung bietet. So wie bei Hausdurchsuchungen werden hier Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, aber die Staatsanwaltschaft bleibt klar Herrin des Verfahrens.