Branchenbuchabzocke: Abo-Falle für Unternehmen

Die Vertragsleistung und die finanzielle Gegenleistung können ebenso von vorneherein nichtig sein, wenn sie in einem krassen Missverhältnis stehen. Der Wuchertatbestand kann insbesondere in der Branchenbuchabzocke vorhanden sein. Um einen Preis als Wucher zu bezeichnen, muss er beispielsweise doppelt so hoch sein wie marktüblich. Außerdem muss der Anbieter eine Notlage ausnutzen.