Digitaler Aufbruch für mehr Gesundheit

Mehr als 50 Milliarden Euro jährlich verschlingt das heimische Gesundheitswesen, die Pro- Kopf-Ausgaben für die Gesundheit sind die dritthöchsten in der EU. Vor allem die Ausgaben für die stationäre Behandlung liegen in Österreich über dem EU-Durchschnitt, Investitionen in die Prävention darunter. Weil es an Pflegeeinrichtungen fehlt, müssen viele Patient:innen in teuren Akutbetten untergebracht werden, was die Spitalskosten nach oben treibt. Eines der Hauptprobleme: Eine Gesamtplanung für das Gesundheitssystem ist kaum möglich, weil die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen aufgesplittert sind und zu viele Beteiligte mitreden.

Alle diese Fakten sind seit Langem bekannt, es gibt auch reichlich Konzepte und Lösungsvorschläge. Nur leider zählt das Gesundheitssystem neben den Pensionen zu den ungeliebten Dauergästen auf den To-do-Listen der Verantwortlichen: Jeder weiß, dass etwas getan werden muss, sagt das auch, aber niemand greift es an.