Rechtskonflikte mit Kunden – am Beispiel Gewährleistung

Die normative Grundlage der Gewährleistung ist in den §§ 922 ff ABGB geregelt. Am 1.1.2022 ist das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) in Kraft getreten, welches für den Kauf von Waren einerseits und für die Bereitstellung digitaler Leistungen (z.B. Downloads, Streaming-Dienste, Cloud-Dienste und Social-Media-Dienste) andererseits bei Verbrauchergeschäften gilt.

Für Werkleistungen gelten allerdings die gewohnten Bestimmungen des ABGB.

Praxistipp: Was kann der Vertragspartner oder Käufer fordern? Zu beachten ist die Reihenfolge der Rechtsbehelfe:

Verbesserung oder Austausch Preisminderung Auflösung des Vertrages (früher: Wandlung)

Diese Rechtsbehelfe sind abhängig von der Schwere des Mangels und dessen Behebbarkeit. Nur bei schweren und unbehebbaren Mängeln kann daher vom Kunden eine Vertragsauflösung gefordert werden.