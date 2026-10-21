Strategischer Einkauf: Mit vier Prinzipien Margen sichern

Bei Industrieunternehmen, die einen Großteil der Materialien und Vorprodukte zukaufen, entscheidet der Einkauf über die Gewinnmarge. Doch die Preise für Rohstoffe, Energie und Logistik an den internationalen Märkten werden auch in Zukunft volatil bleiben. Zugleich lassen sich höhere Kosten oft nicht oder nur eingeschränkt an Kunden weitergeben. Insbesondere Firmen, die in langlaufenden Projekten mit fixierten Preisen arbeiten, leiden unter steigenden Einkaufspreisen.

In dieser Lage gilt es, systematisch Einsparmöglichkeiten zu erschließen. Doch dafür haben viele Einkaufsorganisationen keinen Spielraum. Das Tagesgeschäft bindet Kapazitäten, für Optimierungsprojekte fehlen Zeit, Methoden und geeignete digitale Tools. Häufig kommen gewachsene Systemlandschaften hinzu, deren verteilte Daten kein vollständiges Gesamtbild ergeben. Der naheliegende Reflex, das Problem mit neuer Software lösen zu wollen, greift zu kurz. Denn Technologie kann den Einkauf erst dann beschleunigen, wenn Organisation, Prozesse, Daten und Steuerung zusammenspielen.