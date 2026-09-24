Aus der Krise zum Erfolg: Wie Industrieunternehmen Wettbewerbsfähigkeit sichern und neue Wachstumschancen erschließen

Eine Konzentration auf diese Handlungsfelder ist sinnvoll, da die strukturellen Ursachen für den Veränderungsdruck in mehreren Dimensionen verortet sind: Im deutschen Maschinen- und Anlagenbau beispielsweise bei zunehmend schwerer zu kalkulierenden Auftragseingängen, der allgemeinen Investitionszurückhaltung in Europa und hohen Standortkosten. Zugleich entstehen neue Wachstumsfelder, wo industrielle Kernkompetenz mit Zukunftstechnologien verbunden wird: etwa bei der Industrialisierung von Elektrolyseuren, beim Ausbau von Wasserstofftechnologien oder in der Robotik und Automation.

Wer im Spannungsfeld zwischen aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Chancen die richtigen Entscheidungen treffen will, sollte zudem nicht nur auf neue oder verbesserte Produkte als Schlüssel zu einer erfolgreichen Transformation setzen. Ebenso wichtig ist es, die betrieblichen Wertschöpfungsprozesse neu zu justieren, so dass F&E, Einkauf, Produktion und Service schneller, vernetzter und wirtschaftlicher interagieren.

Dass dieses Vorgehen erfolgversprechend ist, verdeutlicht uns Österreich. Im Land ist eine starke industrielle Basis in Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automatisierung, Mobilität und Energie vorhanden. Aufgrund der Größe und Offenheit der Volkswirtschaft existieren widerstandsfähige Wertschöpfungsnetzwerke – diese sind anschlussfähig an neue Marktentwicklungen, etwa im Bereich der industriellen Dekarbonisierung oder im Kontext einer Umsetzung neuer Speicher- und Infrastrukturkonzepte.

Österreichische Industriegüterhersteller halten zudem starke Positionen in spezialisierten Nischen, vom Anlagenbau und Automatisierungstechnologien über Fördertechnik bis hin zu industriellen Energielösungen. Unternehmen wie Andritz, Palfinger, Doppelmayr, Engel oder Plasser & Theurer zeigen exemplarisch, wie internationale Marktpräsenz, technologische Spezialisierung und kontinuierliche Produktivität zusammenwirken können, um sich auch in einem herausfordernden Umfeld Wachstumsspielräume zu erobern und zu sichern.