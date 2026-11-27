Die japanische Skiregion Niseko bietet nicht nur Pisten und Abfahrten vom Feinsten, sondern auch perfekte Schneeverhältnisse, fantastische Gastfreundschaft, die beste Küche weltweit und eine eindrucksvolle Landschaft.©APA-Images, Westend61, CTK, Faltermaier, Sterba
Es müssen ja nicht immer die Alpen sein. Wie wäre es mit Skigebieten, in denen sich Fahrvergnügen mit Exotik und auch mit ein wenig Abenteuer verbinden lässt? Der trend-Traveller hat einige Empfehlungen.
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Es muss nicht immer Kitzbühel, Sölden oder Lech sein, und es müssen auch nicht immer die schier endlosen Pisten von Ski Amadé oder des Arlbergs sein. Es müssen auch nicht immer Glühwein und Germknödel sein. Ein Skiurlaub lässt sich auch mit etwas Exotik verbinden, das kann auch das Fernweh ein wenig besänftigen und die Abenteuerlust befriedigen. Denn es gibt hervorragende, spannende und außergewöhnliche Skigebiete abseits und jenseits der Alpen. In den Vereinigten Staaten sowieso, aber auch in Japan, im Kaukasus, im Tian Shan-Gebirge von Kasachstan. Oder an Orten in Europa, an denen man so etwas gar nicht vermutet: am Ätna in Sizilien oder im Troodos-Gebirge auf Zypern. Hier sind einige Anregungen für alle, die einen Skiurlaub abseits der ausgefahrenen Pisten versuchen wollen.
Niseko in Japan
Schöner und aufregender kann man sich einen Winterurlaub kaum vorstellen. Skifahren im Skigebiet von Niseko, Zwischenstopp in der Olympiastadt Sapporo. Fantastische Schneebedingungen, japanische Gastfreundschaft, die beste Küche der Welt, Service, wie man es anderswo in dieser Qualität nicht findet. Da nimmt man gerne die lange Anreise auf sich. Dass es im Skigebiet Niseko einen Schnee gibt wie nirgendwo anders, so pulvrig, so federleicht, so trocken, so locker, liegt an der Kaltluft, die aus Sibirien kommt, über dem Japanischen Meer Feuchtigkeit aufnimmt und sich dann über Hokkaido, der nördlichsten Insel Japans, entlädt. So gilt Niseko als eines der schneereichsten Skigebiete der Welt. Es besteht aus vier ineinander verbundenen Resorts. Grand Hirafu, Hanazono, Niseko Village und Annupuri bieten Pisten für jedes Niveau, Nach dem Skitag entspannt man sich nicht in einer Sauna, sondern in einem der vielen Onsen, die mit heißem Vulkanwasser gespeist werden.
Swanetien in Georgien
Die Skigebiete im Kaukasus gelten vor allem als Paradies für Freerider und für Tourengeher. Es ist ein wildes und ursprüngliches Skigebiet. Wer gerne abseits der Pisten unterwegs ist, findet hier beste Bedingungen. Die Region Swanetien liegt im Nordwesten Georgiens, nahe der Grenze zu Russland und ist vor allem für seine mittelalterlichen Wehrtürme bekannt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Hier befindet sich mit dem mehr als 5.000 Meter hohen Schchara der höchste Berg Georgiens. Heliskiing ist hier sehr beliebt. Die Abfahrten aus fast 4.000 Meter Höhe sind dann recht spektakulär.
Shymbulak in Kasachstan
Eine Autostunde von Almaty, das in Sowjetzeiten unter dem Namen Alma-Ata Hauptstadt der Teilrepublik Kasachstan war, befindet sich eines der interessantesten Wintersportgebiete. Shymbulak liegt in einem Ausläufer des Tian Shan in den Trans-Ili-Alatau Bergen. Berühmt ist das Eisstadion Medeo auf 1.700 Metern Höhe, das wegen der dünnen Luft und des guten Eises als „schnellste Eisbahn der Welt” gilt. Dort wurden zahlreiche Weltrekorde aufgestellt und Weltmeisterschaften ausgetragen. Alpine Skiläufer bringt eine Gondelbahn auf über 3.000 Metern, an klaren Tagen reicht der Blick über die Stadt bis in die Steppe. Die Pisten sind abwechslungsreich, von sanften Hängen für Anfänger bis zu anspruchsvolleren Abfahrten oberhalb der Baumgrenze. Der Schnee ist in den Hochlagen meist trocken und beständig, die Bedingungen für Freerider und Skitourengeher sind gut. Auch Heliskiing ist möglich. Es empfiehlt sich, in Almaty Quartier zu nehmen. Das ist eine durchaus sehenswerte Stadt, in der man hier und dort vielleicht auch noch die eine oder andere historische Ecke entdecken kann.
Oukaïmeden in Marokko
Verwundert und ungläubig schaut so mancher Marrakesch-Besucher, wenn er vor Ort Autos mit Skiträgern auf dem Dach sieht, Büros von Reiseveranstaltern vorfindet, die Tagesausflüge für Skifahrer anbieten, und wenn einer an ihm vorbeieilt, der Skier auf der Schulter trägt. Doch von Marrakesch aus, wo man im Januar tagsüber oft noch im T-Shirt herumlaufen kann, erreicht man in rund anderthalb Stunden das Skigebiet Oukaïmeden. Es liegt im Hohen Atlas auf etwa 2.600 Metern, die Lifte führen bis über 3.200 Meter hinauf. Wer den Komfort und die Infrastruktur alpiner Skigebiete sucht, ist hier vermutlich fehl am Platz. Wer ein exotisches Abenteuer sucht und dafür bereit ist, sich mit Basics zufriedenzugeben, wird ein außergewöhnliches Skigebiet entdecken. Es hat schon seinen Charme, wenn man Minztee und Tahine in der Bergstation serviert bekommt und Berbern mit ihren Viehherden bei der Anreise begegnet. Die Kombination Marrakesch und Oukaïmeden hat auf jeden Fall viel Charme: vormittags Skifahren, am Nachmittag am geheizten Pool des Hotels, am Abend ein feines Dinner in der Medina.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 20. November 2026 erschienen.