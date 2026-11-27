Verwundert und ungläubig schaut so mancher Marrakesch-Besucher, wenn er vor Ort Autos mit Skiträgern auf dem Dach sieht, Büros von Reiseveranstaltern vorfindet, die Tagesausflüge für Skifahrer anbieten, und wenn einer an ihm vorbeieilt, der Skier auf der Schulter trägt. Doch von Marrakesch aus, wo man im Januar tagsüber oft noch im T-Shirt herumlaufen kann, erreicht man in rund anderthalb Stunden das Skigebiet Oukaïmeden. Es liegt im Hohen Atlas auf etwa 2.600 Metern, die Lifte führen bis über 3.200 Meter hinauf. Wer den Komfort und die Infrastruktur alpiner Skigebiete sucht, ist hier vermutlich fehl am Platz. Wer ein exotisches Abenteuer sucht und dafür bereit ist, sich mit Basics zufriedenzugeben, wird ein außergewöhnliches Skigebiet entdecken. Es hat schon seinen Charme, wenn man Minztee und Tahine in der Bergstation serviert bekommt und Berbern mit ihren Viehherden bei der Anreise begegnet. Die Kombination Marrakesch und Oukaïmeden hat auf jeden Fall viel Charme: vormittags Skifahren, am Nachmittag am geheizten Pool des Hotels, am Abend ein feines Dinner in der Medina.