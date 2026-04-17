Und weil der Satz „Art follows money“ immer schon seine Richtigkeit hatte, spielen Kunst und Kultur in der Geschichte Antwerpens eine prägende Rolle. Der große Sohn der Stadt ist Peter Paul Rubens. Er wurde zwar in Deutschland geboren, in Teil seines Leben in Antwerpen. Hier führte er sein Studio, und hier ist er im Jahr 1640 gestorben. Das Haus, in dem er lebte und arbeitete, wird zwar zur Zeit renoviert und ist für Besucher geschlossen, seine Gemälde sind aber an vielen Orten in der Stadt zu besichtigen, in der Liebfrauen-Kathedrale, im Königlichen Museum für Schöne Künste, in der Karl-Borromäus-Kirche, in der Paulskirche, in der Jakobskirche.

Und trotz seiner großen Vergangenheit und eindrucksvollen Geschichte: Antwerpen war und ist auch immer eine Stadt der Avantgarde. In der Kunst, in der Architektur, in der Mode. Antwerpen begeht heuer ein recht ungewöhnliches Jubiläum. Vor vierzig Jahren, an einem Tag in März 1986, präsentierten sechs Absolventen der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen ihre Kollektionen auf der London Fashion Show. Ihre Handschrift war neu und einzigartig. Die Begeisterung war groß. Der Erfolg blieb nicht aus. Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene und Marina Yee machten anschließend einflussreiche Einzelkarrieren und schrieben Modegeschichte. Als „Antwerp Six“ brachten sie Antwerpen auf die globale Modekarte und machten es zu einem Mekka für Fashionistas. Nun feiert das MoMu, das Modemuseum von Antwerpen, den 40. Jahrestag mit einer großen Ausstellung (bis 17. Jänner 2027), die ihre Entwicklung von 1986 bis heute erzählt.