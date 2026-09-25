Neue Geheimtipps und Evergreens für London

Wieder einmal London. Es gab ja einmal eine Zeit, da fuhr der trend-Traveller nirgendwo lieber hin als in diese Metropole. Das ist inzwischen schon das eine oder andere Jahrzehnt her. Für alle, die sich für Kultur, Popkultur, Kino, Mode und für Lifestyle ganz im Allgemeinen interessieren, war London damals der Mittelpunkt der Welt. Kaum ein Trend, der nicht hier seinen Ursprung hatte. Die Musik spielte in den Straßen von Soho, Covent Garden oder Camden Town. Wer damals Zeit in der Stadt verbrachte, ist seiner Zeit voraus gewesen.

Und heute? Heute ist London vor allem satt und reich. Paris ist wieder einmal die Welthauptstadt in Sachen Kultur und Lifestyle, und kreative Impulse kommen aus allen möglichen Winkeln der Welt, aber immer seltener aus London. Heute sind es ganz andere Sachen, die London attraktiv machen. Hier sind einige Beobachtungen, die der trend-Traveller von seiner Reise mitgebracht hat – und einige nützliche Hinweise.