Die besten Marathon-Destinationen für den Herbst

Der New York City Marathon ist einer der größten und beliebtesten Marathons der Welt. Er findet jährlich im November statt (in diesem Jahr am 1. November) und führt durch alle fünf Boroughs: Start ist auf Staten Island, von dort geht es nach Brooklyn, dann weiter durch Queens, über die Queensboro Bridge nach Manhattan, kurz in die Bronx und schließlich zurück nach Manhattan. Das Ziel ist im Central Park. Der New York City Marathon ist ein unvergessliches Erlebnis: tolle Atmosphäre, eine einmalige Kulisse und ein New-York-Erlebnis, wie man es sonst als Tourist nicht hat.

TIPP: Wer an diesen Herbsttagen in New York ist, sollte die Gelegenheit nutzen und anschließend für ein paar Tage nach Neu-England fahren und den „Indian Summer“ erleben. nyrr.org