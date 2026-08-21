Die besten Marathon-Destinationen für den Herbst

Einige ikonische Herbst-Marathons bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine Städtereise mit sportlichen Herausforderungen zu verbinden.
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Marathon-Tourismus ist längst keine Nischenveranstaltung mehr. Man braucht sich nur die Teilnehmerzahlen an den großen Marathons weltweit anzusehen. So haben zum Beispiel etwas mehr als 60.000 Läufer im vergangenen Jahr am New York City Marathon teilgenommen. Und nicht viel weniger am Marathon in Berlin. Knapp unter zwei Stunden wird wohl keiner die 42,195 Kilometer lange Strecke laufen, wie es der Weltrekordinhaber Sabastian Sawe im April in London gemacht hat. Egal. Es gilt: Dabei sein ist alles. Nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis zählt. Hier sind fünf Marathons, die in diesem Herbst eine Reise wert sind.
New York City Marathon
Der New York City Marathon ist einer der größten und beliebtesten Marathons der Welt. Er findet jährlich im November statt (in diesem Jahr am 1. November) und führt durch alle fünf Boroughs: Start ist auf Staten Island, von dort geht es nach Brooklyn, dann weiter durch Queens, über die Queensboro Bridge nach Manhattan, kurz in die Bronx und schließlich zurück nach Manhattan. Das Ziel ist im Central Park. Der New York City Marathon ist ein unvergessliches Erlebnis: tolle Atmosphäre, eine einmalige Kulisse und ein New-York-Erlebnis, wie man es sonst als Tourist nicht hat.
TIPP: Wer an diesen Herbsttagen in New York ist, sollte die Gelegenheit nutzen und anschließend für ein paar Tage nach Neu-England fahren und den „Indian Summer“ erleben. nyrr.org
Athens Authentic Marathon
Das Wort „authentisch“ führt der Athen Marathon selbstverständlich aus gutem Grund in seinem Namen. Denn hier hat alles seinen Anfang genommen. Er folgt exakt jener historischen Strecke, die der Legende nach der Bote Pheidippides 490 v. Chr. von Marathon nach Athen gelaufen ist, um den Sieg der Athener über die Perser zu verkünden. Zieleinlauf ist im spektakulären Panathinaiko-Stadion, in dem 1896 die ersten modernen Olympischen Spiele stattgefunden haben. Der Athen Marathon gilt als sehr anspruchsvoll, vor allem die Anstiege in der ersten Hälfte sind recht fordernd. Er findet heuer am 8. November statt.
TIPP: Nach dem anstrengenden Laufabenteuer ist das One & Only Aesthesis Resort an der Athener Riviera ein guter Ort, um sich von den Strapazen zu erholen. athensauthenticmarathon.gr
Venedig-Marathon
Der Venedig-Marathon, der heuer am 25. Oktober stattfindet, zeichnet sich durch eine sehr abwechslungsreiche und teilweise außergewöhnliche Streckenführung aus. Der Start erfolgt an der prächtigen Villa Pisani in Stra. Die Strecke führt entlang der Riviera del Brenta, vorbei an historischen venezianischen Villen, weiter über Mestre und Marghera Richtung Venedig. Über den Ponte della Libertà, die fast vier Kilometer lange Brücke, die das Festland mit Venedig verbindet, geht es ins Hafengebiet, dann entlang des Giudecca-Kanals bis zur Punta della Dogana, wo eine eigens gebaute Pontonbrücke über den Canal Grande führt. Der Venedig-Marathon endet am Markusplatz.
TIPP: Nach den sportlichen Aktivitäten ist Zeit für etwas kulturellen Input. Nicht nur die Kunstbiennale, die in den Giardini und im Arsenale zu besichtigen ist, ladet dazu ein, sondern auch viele weitere Kunstausstellungen, zum Beispiel zu Anish Kapoor, Erwin Wurm oder Jenny Saville. venicemarathon.it
Berlin-Marathon
Der Berlin-Marathon gilt als schnellste Marathonstrecke der Welt. Der Start befindet sich beim Brandenburger Tor, die Strecke führt durch die Stadtteile Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz und Wilmersdorf, dann über den Kurfürstendamm, den Potsdamer Platz und Unter den Linden zurück zum Brandenburger Tor. Bis zu 60.000 Sportler nehmen teil – so ist der Berlin-Marathon der beliebteste in Europa. In diesem Jahr findet er am 27. September statt.
TIPP: Wer nach absolviertem Marathon Heißhunger auf Berliner Currywurst verspürt, muss nicht mehr weit laufen. Curry Wolf befindet sich Unter den Linden, gleich beim Brandenburger Tor, und hat – glaubt man professionellen Testern – die beste Currywurst der Stadt. bmw-berlin-marathon.com
Valencia-Marathon
Der Valencia-Marathon findet am 6. Dezember statt und bildet den Abschluss der Marathon-Saison. Weil die Strecke ziemlich flach ist, gilt auch er als einer der schnellsten Marathons der Welt und wird regelmäßig für Weltrekordversuche genutzt. Start und Ziel liegen in der futuristischen „Ciutat de les Arts i les Ciències“, die im trockengelegten Flussbett des Turia nach Plänen von Santiago Calatrava errichtet wurde.
TIPP: Weil es nun nicht mehr ganz so weit bis Weihnachten ist: Valencia hat einige schöne Weihnachtsmärkte, vor allem die an der Plaza de la Reina und im Mercado de Colón eignen sich gut zum Geschenke-Einkauf. valenciaciudaddelrunning.com