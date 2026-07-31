Anti-Hitze-Programm: Die schönsten Inseln Österreichs

Summer in the City! Dass das in Wien besser geht als in irgendeiner anderen Metropole, hat viel mit der Donauinsel zu tun. Österreichs größte Insel ist ein Sommer-Wunderland. Und ganz schön groß ist sie tatsächlich: 21 Kilometer Länge und bis zu 250 Meter Breite ergeben eine Fläche von fast vier Quadratkilometern.

Die Donauinsel ist eine künstliche Insel, die zwischen 1972 und 1988 errichtet wurde, um Wien vor einem Hochwasser zu schützen. Sie trennt die Donau von der Neuen Donau. Wer sich ein Bild von der komplexen und komplizierten Geschichte der Insel machen will, der kann noch bis 30. August eine interessante Ausstellung im Wien Museum besuchen. Heute lässt sich auf der Donauinsel all das tun, was einen Sommer zum Sommer macht. Schwimmen (die Neue Donau hat Badequalität!), Rad fahren, spazieren gehen, grillen, sporteln im Wasser und zu Land, eines der zahlreichen Lokale besuchen – oder einfach nur eine gute Zeit haben. Die Donauinsel ist zum Teil auch Naturreservat. Vor wenigen Wochen war sie auch wieder Schauplatz des Donauinselfests, das als eines der größten Musikfestivals der Welt gilt.