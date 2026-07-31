Anti-Hitze-Programm: Die schönsten Inseln Österreichs

Auf einer kleinen Insel im Traunsee liegt dieses historische Schloss, das einmal Schauplatz einer bekannten Fernsehserie war und heute als Hochzeitslocation sehr beliebt ist.©APA-Images/Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Reif für die Insel? Dafür muss man nicht nach Italien oder Griechenland reisen. Inseln gibt es auch in Österreich. Hier sind einige Empfehlungen für eine entrückte Zeit auf Österreichs schönsten Inseln.
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Österreich liegt schon lange nicht mehr am Meer, hat aber Seen und Flüsse in Hülle und Fülle. Und auf diesen befinden sich bezaubernd schöne Inseln, auf denen sich vor allem im Sommer eine gute Zeit verbringen lässt. Hier sind einige Empfehlungen für wunderbare Stunden auf Österreichs schönsten Inseln: in den Seen und in den Flüssen, natürliche und künstliche, große und kleine.
Die Größte: Die Donauinsel
Summer in the City! Dass das in Wien besser geht als in irgendeiner anderen Metropole, hat viel mit der Donauinsel zu tun. Österreichs größte Insel ist ein Sommer-Wunderland. Und ganz schön groß ist sie tatsächlich: 21 Kilometer Länge und bis zu 250 Meter Breite ergeben eine Fläche von fast vier Quadratkilometern.
Die Donauinsel ist eine künstliche Insel, die zwischen 1972 und 1988 errichtet wurde, um Wien vor einem Hochwasser zu schützen. Sie trennt die Donau von der Neuen Donau. Wer sich ein Bild von der komplexen und komplizierten Geschichte der Insel machen will, der kann noch bis 30. August eine interessante Ausstellung im Wien Museum besuchen. Heute lässt sich auf der Donauinsel all das tun, was einen Sommer zum Sommer macht. Schwimmen (die Neue Donau hat Badequalität!), Rad fahren, spazieren gehen, grillen, sporteln im Wasser und zu Land, eines der zahlreichen Lokale besuchen – oder einfach nur eine gute Zeit haben. Die Donauinsel ist zum Teil auch Naturreservat. Vor wenigen Wochen war sie auch wieder Schauplatz des Donauinselfests, das als eines der größten Musikfestivals der Welt gilt.
Die Hochzeitsinsel: Maria Wörth
Kein Wunder, dass die Pfarrkirche Maria Wörth eine ganz beliebte Hochzeitslocation ist. Die Halbinsel Maria Wörth, die bis 1770 tatsächlich eine Insel war, ist von einmaliger Ansichtskarten- und Instagram-Tauglichkeit. Die gotische Wallfahrtskirche, die die kleine Insel dominiert, der Wörthersee, der bekanntlich einer der schönsten Badeseen Österreichs ist, die Gebirgsketten der Karawanken im Hintergrund – ein malerischerer Anblick lässt sich kaum denken. Mit dem Hotel Linde gibt es auf der Halbinsel auch eine schöne Unterkunft samt Restaurants und privatem Badestrand.
Die Badeinsel: Das Gänsehäufel
Ein Ort, an dem der Sommer Spaß macht. Das Gänsehäufel ist eine Sandinsel in der Alten Donau, auf der einst Gänse gezüchtet wurden – daher der Name. Hier befindet sich das beliebteste Freibad Wiens mit zahlreichen Stränden, Wellenbecken, Wasserrutschen, Beachvolleyballplätzen, Kabinen, die man saisonweise mieten kann, und auch einem FKK-Bereich. Das Gänsehäufel ist Kult. „I steh aufs Gänsehäufel, auf Italien pfeif i“, singt Rainhard Fendrich in seinem Lied „Strada del Sole“.
Die Hotelinsel: Faaker-See-Insel
Mitten im Faaker See liegt diese winzige Insel, die einst unter anderen den Fürsten von Liechtenstein und der Familie Wittgenstein gehörte. Heute befindet sich auf ihr ein Hotel, das Inselhotel Faakersee, das – wie stolz verkündet wird – jederzeit und problemlos am Tag und in der Nacht per hoteleigenem Wassertaxi erreichbar ist. Man muss jedoch nicht Hotelgast sein, um die Insel zu besuchen. Man kann sich auch mit einem Wassertaxi (oder mit dem eigenen Boot) zur Insel bringen lassen, um dann am Inselstrand entspannte Stunden zu verbringen oder sich Sportgeräte zum Windsurfen, Segeln, Bootfahren auszuleihen. Ein guter Ort für einen Inselurlaub.
Der Fernsehstar: Schloss Ort
Das Schloss Ort, das es als „Schlosshotel Orth“ in einer extrem erfolgreichen Fernsehserie zu großer Bekanntheit gebracht hat, ist in Wirklichkeit wohl kein Hotel, sondern ein Museum, es ist jedoch eines der schönsten und ältesten Gebäude, die im Salzkammergut zu sehen und zu besuchen sind. Es liegt auf einer malerischen, winzigen Insel im Traunsee, die über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Die Kapelle und das Schlossrestaurant sind als Hochzeitslocation sehr beliebt.
Grenzüberschreitung: Isola die Grado
Selbstverständlich gehört Grado – so wie der gesamte Küstenabschnitt an der Oberen Adria, den man einst die Österreichische Riviera genannt hat – schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu Österreich, sondern zu Italien. Und dennoch hat man bisweilen den Eindruck, die Insel befinde sich nach wie vor in österreichischer Hand. Wer im Sommer nach Grado kommt, wird den Eindruck nicht los, dass gut 90 Prozent der Menschen, die sich gerade auf der Insel aufhalten, Österreicher sind. Und so ernennen wir ganz frech und inkorrekt Grado zu der einzigen „österreichischen“ Insel mit Meeresstrand.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 17. Juli 2026 erschienen.